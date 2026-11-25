عدن-سانا

طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر ميليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإغاثي المحتجزين لديها، داعياً إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة إلى المدنيين في اليمن، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية، وتجدد القتال في البلاد.

وقال فليتشر، في بيان نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الأربعاء: إن زيارته إلى اليمن تهدف إلى التعبير عن التضامن مع العاملين في المجال الإنساني، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإغاثيين المحتجزين لدى ميليشيا الحوثي، إلى جانب تسهيل وصول المساعدات إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً، ولا سيما في تعز.

وحذّر فليتشر من أن المدنيين يواجهون مخاطر متزايدة جراء القتال، الذي طال المستشفيات والمسعفين، فيما تعوق القيود المفروضة على طرق الإمداد وانعدام الأمن وصول الأسر إلى الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية.

وأشار إلى أن تجدد القتال تسبب في نزوح أكثر من 364 ألف شخص منذ آب الماضي، بينهم عشرات الآلاف خلال الأسبوع الماضي وحده، في وقت يحتاج فيه نحو نصف سكان اليمن إلى مساعدات إنسانية.

ودعا فليتشر المجتمع الدولي إلى تعزيز تمويل الاستجابة الإنسانية، محذراً من تراجع قدرة المنظمات الدولية على الوصول إلى المحتاجين، ومؤكداً ضرورة إبقاء الأزمة اليمنية ضمن أولويات الاهتمام الدولي.

ووفقاً لتقارير أممية وحقوقية، فإن ميليشيا الحوثي تعرقل بشكل ممنهج وصول المساعدات الإنسانية في اليمن، عبر فرض قيود مشددة على طرق الإمداد وتقييد حركة القوافل واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية واستهداف المرافق والطواقم الطبية.