دمشق- سانا
قالت رئيسة لجنة الاتصالات والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب لارا قديد إن من الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة التي تعمل عليها اللجنة هو إعداد مشروع قانون يسمح بإحداث هيئة مركزية للتحول الرقمي، تتولى دور المرجعية الوطنية الموحدة لقيادة هذه العملية في مؤسسات الدولة، ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لتطوير الخدمات الرقمية، ومواكبة التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وأوضحت قديد، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن وجود مرجعية مركزية موحدة يشكل خطوة أساسية لضمان التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، وتجاوز تشتت الجهود والمشاريع الرقمية، بما يسهم في بناء منظومة رقمية وطنية أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.
معالجة الفجوات التشريعية
أشارت قديد إلى أن اللجنة تعمل على معالجة الفجوات التشريعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال مراجعة التشريعات القائمة وتطويرها، وإعداد الأطر القانونية اللازمة لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، بما يوفر بيئة تشريعية حديثة تدعم مسار التحول الرقمي في سوريا.
وأضافت، أن اللجنة تركز على تطوير عدد من الملفات التشريعية الأساسية، ولا سيما المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية والشركات الناشئة والتوقيع الإلكتروني والرقمي، بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية ومتطلبات التطور التقني، ويسهم في بناء بيئة تشريعية مرنة تدعم الابتكار وتعزز الثقة بالخدمات والمعاملات الرقمية.
مسار عملي تشاركي
لفتت قديد إلى أن اللجنة تعتمد مساراً عملياً تشاركياً للاستفادة من مخرجات الاجتماعات مع الجهات المعنية، يبدأ بدراسة الاحتياجات الفعلية والتحديات الفنية والتشريعية التي طُرحت خلال اللقاءات مع مديري الاتصالات والبريد، والشركات المشغّلة، ونقابة المهندسين السوريين، والهيئة الناظمة للاتصالات، والهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، ومديري التحول الرقمي.
وأضافت، أن اللجنة تعتزم، في إطار توسيع المشاركة، تنظيم ورشات عمل مع الشركات البرمجية العاملة في سوريا، لإتاحة الفرصة أمامها لعرض تجاربها واحتياجاتها التشريعية، وتسليط الضوء على المعوقات التي تواجه أعمالها وتحد من فرص تطورها.
وبينت قديد أنه يجري العمل على تشكيل فريق بالتعاون مع الجهات والخبرات المعنية، وفق معايير محددة، يتولى دراسة المقترحات وتنظيم ورشات تخصصية لمناقشة مسودات التشريعات، وصولاً إلى صياغة مقترحات قانونية تستند إلى احتياجات القطاع ومتطلبات تطويره.
التنسيق المستمر والمنظّم
وعن آلية اللجنة في متابعة مخرجات الاجتماعات أكدت قديد أن اللجنة تعتمد التنسيق المستمر والمنظّم مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يضمن استمرارية العمل على الملفات المطروحة، ومتابعة الاحتياجات والمقترحات التي جرى بحثها، وتحويلها تدريجياً إلى مسارات تشريعية واضحة.
وذكرت أن اللجنة تواصل الاستفادة من الدراسات والاستشارات التخصصية، بالتعاون مع خبراء ومستشارين من داخل سوريا وخارجها، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المختلفة والوصول إلى مخرجات تشريعية مدروسة وقابلة للتطبيق.
وتابعت قديد أن تطوير المنظومة التشريعية للتحول الرقمي يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، والحد من تكرار طلب البيانات ذاتها لدى الجهات المختلفة، وتعزيز التكامل وتبادل المعلومات بين المؤسسات.
وكانت لجنة الاتصالات والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب عقدت سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع عدد من الجهات المعنية بقطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي، بحضور ممثلي وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات برئاسة مدير الاتصال الحكومي، للاستماع إلى الخطط الاستراتيجية التي أعدتها هذه الجهات، والوقوف على احتياجات القطاع والعقبات التي تعترض تنفيذها.