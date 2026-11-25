دمشق- سانا‏

قالت رئيسة لجنة الاتصالات والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب لارا قديد إن من الأولويات ‌‏التشريعية للمرحلة المقبلة التي تعمل عليها اللجنة هو إعداد مشروع قانون يسمح بإحداث هيئة مركزية للتحول الرقمي، ‌‏تتولى دور المرجعية الوطنية الموحدة لقيادة هذه العملية في مؤسسات الدولة، ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لتطوير ‌‏الخدمات الرقمية، ومواكبة التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.‏

وأوضحت قديد، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن وجود مرجعية مركزية موحدة يشكل خطوة أساسية لضمان ‌‏التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، وتجاوز تشتت الجهود والمشاريع الرقمية، بما يسهم في بناء ‌‏منظومة رقمية وطنية أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.‏

معالجة الفجوات التشريعية ‏

أشارت قديد إلى أن اللجنة تعمل على معالجة الفجوات التشريعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال ‌‏مراجعة التشريعات القائمة وتطويرها، وإعداد الأطر القانونية اللازمة لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، بما يوفر ‌‏بيئة تشريعية حديثة تدعم مسار التحول الرقمي في سوريا.‏

وأضافت، أن اللجنة تركز على تطوير عدد من الملفات التشريعية الأساسية، ولا سيما المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية ‌‏والجرائم الإلكترونية والشركات الناشئة والتوقيع الإلكتروني والرقمي، بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية ومتطلبات ‌‏التطور التقني، ويسهم في بناء بيئة تشريعية مرنة تدعم الابتكار وتعزز الثقة بالخدمات والمعاملات الرقمية.‏

مسار عملي تشاركي

لفتت قديد إلى أن اللجنة تعتمد مساراً عملياً تشاركياً للاستفادة من مخرجات الاجتماعات مع الجهات المعنية، يبدأ ‌‏بدراسة الاحتياجات الفعلية والتحديات الفنية والتشريعية التي طُرحت خلال اللقاءات مع مديري الاتصالات والبريد، ‌‏والشركات المشغّلة، ونقابة المهندسين السوريين، والهيئة الناظمة للاتصالات، والهيئة الوطنية لخدمات تقانة ‌‏المعلومات، ومديري التحول الرقمي.‏

وأضافت، أن اللجنة تعتزم، في إطار توسيع المشاركة، تنظيم ورشات عمل مع الشركات البرمجية العاملة في سوريا، ‌‏لإتاحة الفرصة أمامها لعرض تجاربها واحتياجاتها التشريعية، وتسليط الضوء على المعوقات التي تواجه أعمالها وتحد ‌‏من فرص تطورها.‏

وبينت قديد أنه يجري العمل على تشكيل فريق بالتعاون مع الجهات والخبرات المعنية، وفق معايير محددة، يتولى ‌‏دراسة المقترحات وتنظيم ورشات تخصصية لمناقشة مسودات التشريعات، وصولاً إلى صياغة مقترحات قانونية تستند ‌‏إلى احتياجات القطاع ومتطلبات تطويره.‏

التنسيق المستمر والمنظّم

وعن آلية اللجنة في متابعة مخرجات الاجتماعات أكدت قديد أن اللجنة تعتمد التنسيق المستمر والمنظّم مع الجهات ‌‏والمؤسسات المعنية، بما يضمن استمرارية العمل على الملفات المطروحة، ومتابعة الاحتياجات والمقترحات التي جرى ‌‏بحثها، وتحويلها تدريجياً إلى مسارات تشريعية واضحة.‏

وذكرت أن اللجنة تواصل الاستفادة من الدراسات والاستشارات التخصصية، بالتعاون مع خبراء ومستشارين من داخل ‌‏سوريا وخارجها، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المختلفة والوصول إلى مخرجات تشريعية مدروسة وقابلة للتطبيق.‏

وتابعت قديد أن تطوير المنظومة التشريعية للتحول الرقمي يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، ‏من ‏خلال تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، والحد من تكرار طلب البيانات ذاتها لدى ‌‏الجهات المختلفة، وتعزيز التكامل وتبادل المعلومات بين المؤسسات.‏

وكانت لجنة الاتصالات والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب عقدت سلسلة من الاجتماعات ‌‏التشاورية مع عدد من الجهات المعنية بقطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي، بحضور ممثلي وزارة الاتصالات وتقانة ‌‏المعلومات برئاسة مدير الاتصال الحكومي، للاستماع إلى الخطط الاستراتيجية التي أعدتها هذه الجهات، والوقوف على ‌‏احتياجات القطاع والعقبات التي تعترض تنفيذها.‏