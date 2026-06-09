البشير يبحث في واشنطن مع المدير التنفيذي لمجلس الهيمنة في مجال الطاقة آفاق ‏التعاون والاستثمار

واشنطن-سانا‏

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير في واشنطن مع المدير التنفيذي لمجلس الهيمنة ‏في مجال الطاقة جارود أجين، سبل تطوير الشراكات والاستثمارات في مجالات النفط ‏والغاز والكهرباء والطاقة ‏المتجددة‏.‏

وناقش الجانبان كما ذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم التحديات التي ‏تواجه قطاع الطاقة وسبل تعزيز أمن الإمدادات ودعم مشروعات البنية التحتية المرتبطة ‏بالقطاع كما جرى تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدَّوْلية في أسواق ‏الطاقة، واستعراض فرص التعاون المستقبلي.‏

حضر اللقاء معاون وزير الطاقة لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان، ‏والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، والقائم بأعمال السفارة ‏السورية بواشنطن محمد قناطري، ومدير مديرية الاتصال الحكومي أحمد السليمان. ‏

ويُعد جارود أجين أحد أبرز المسؤولين في ملف الطاقة داخل الإدارة الأمريكية، كونه يشغل ‏منصب المدير التنفيذي لمجلس الهيمنة في مجال الطاقة التابع للبيت الأبيض، وهو ‏المجلس المعني بتنسيق سياسات الطاقة وتعزيز الإنتاج وضمان أمن الإمدادات داخل ‏الولايات المتحدة وخارجها.‏

ويأتي اللقاء على هامش انعقاد المنتدى العالمي للطاقة الذي تستضيفه واشنطن يومي 9 ‏و10 حزيران الجاري بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة شركات وخبراء دوليين، لبحث ‏قضايا أمن الطاقة والتحول الطاقي والاستثمارات المستقبلية.‏

وكان الوزير البشير بحث أمس مع نظيره الأمريكي كريس رايت في ‌‏واشنطن، تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، والفرص الاستثمارية ‏المتاحة أمام ‏الشركات الأمريكية في مشروعات الطاقة والبنية التحتية في ‏سوريا‎.‎