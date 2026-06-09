البشير يبحث في واشنطن مع المدير التنفيذي لمجلس الهيمنة في مجال الطاقة آفاق ‏التعاون والاستثمار

واشنطن-سانا
بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير في واشنطن مع المدير التنفيذي لمجلس الهيمنة في مجال الطاقة جارود أجين، سبل تطوير الشراكات والاستثمارات في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة.
وناقش الجانبان كما ذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وسبل تعزيز أمن الإمدادات ودعم مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالقطاع كما جرى تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدَّوْلية في أسواق الطاقة، واستعراض فرص التعاون المستقبلي.
حضر اللقاء معاون وزير الطاقة لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان، والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، والقائم بأعمال السفارة السورية بواشنطن محمد قناطري، ومدير مديرية الاتصال الحكومي أحمد السليمان.
ويُعد جارود أجين أحد أبرز المسؤولين في ملف الطاقة داخل الإدارة الأمريكية، كونه يشغل منصب المدير التنفيذي لمجلس الهيمنة في مجال الطاقة التابع للبيت الأبيض، وهو المجلس المعني بتنسيق سياسات الطاقة وتعزيز الإنتاج وضمان أمن الإمدادات داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ويأتي اللقاء على هامش انعقاد المنتدى العالمي للطاقة الذي تستضيفه واشنطن يومي 9 و10 حزيران الجاري بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة شركات وخبراء دوليين، لبحث قضايا أمن الطاقة والتحول الطاقي والاستثمارات المستقبلية.
وكان الوزير البشير بحث أمس مع نظيره الأمريكي كريس رايت في واشنطن، تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية في مشروعات الطاقة والبنية التحتية في سوريا.