تربية الإبل في بادية تدمر.. تعافٍ تدريجي وتحديات تهدد استدامة المهنة

حمص-سانا
يقارب عدد الإبل في مدينة تدمر الـ 3300 رأس، وفق آخر إحصائية لدائرة زراعة تدمر التابعة لمديرية زراعة حمص، وسط تحسن تدريجي في واقع تربيتها وعودة عدد من المربين إلى ممارسة هذه المهنة، رغم التحديات المرتبطة بالجفاف وتراجع المراعي وانتشار الألغام، والحاجة إلى تعزيز الخدمات البيطرية وتأمين مستلزمات التربية.
وأوضح رئيس شعبة الثروة الحيوانية في دائرة زراعة تدمر، حسام الموسى، في تصريح لمراسل سانا اليوم السبت، أن تربية الإبل شهدت تحسناً هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، بعد الخسائر التي لحقت بالثروة الحيوانية نتيجة القتل والسرقة والألغام، مشيراً إلى أن أعداد الإبل تتأثر بمواسم الأمطار وتوافر المراعي والظروف الجوية، حيث تسهم المواسم الجيدة في زيادة أعدادها وتشجيع المربين على توسيع قطعانهم.
خدمات بيطرية واحتياجات لإعادة التأهيل
وبيّن الموسى أن دائرة الزراعة توفر مجموعة من اللقاحات المجانية، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومديرية زراعة حمص، تشمل لقاحات الحمى القلاعية للأبقار، والإنتروتوكسيميا والجدري للأغنام والجمرة الخبيثة، إضافة إلى تنفيذ جولات ميدانية في تدمر ومنطقة الحماد السوري والمناطق المجاورة، لتقديم الاستشارات والرعاية البيطرية واللقاحات.
ولفت الموسى إلى أن اللقاحات المقدمة للإبل تقتصر بصورة أساسية على لقاح الإنتروتوكسيميا، إلى جانب استخدام مستحضر أوفوميك، موضحاً أن من أبرز احتياجات القطاع إعادة تأهيل المراكز البيطرية، وإعادة تشغيل المخبر البيطري الذي كان يقدم التحاليل مجاناً ويساعد على كشف الأمراض وتحديد العلاج المناسب، فضلاً عن تأمين وسائل النقل اللازمة لتنفيذ الجولات الميدانية.
الجفاف والألغام يضيّقان مساحات الرعي
من جهته، أشار مربي الإبل رشيد الصالح، من سكان مدينة تدمر، إلى أنه يعمل في تربية الإبل منذ نحو 35 عاماً، لافتاً إلى أن المربين يواجهون صعوبات في تأمين المراعي الآمنة بسبب انتشار الألغام، إلى جانب تداعيات سنوات الجفاف وتراجع الأعلاف والخدمات البيطرية المتخصصة.
وطالب الصالح بتقديم مزيد من الدعم لمربي الإبل بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية، ولا سيما لجهة توفير الأعلاف والطبابة البيطرية، وتعزيز الخدمات في منطقة الحماد السوري، بما يساعد على تأمين ظروف أفضل للرعي.
وتُعد تربية الإبل من المهن التقليدية المرتبطة بطبيعة الحياة في البادية السورية، وتشكل مصدر رزق لعدد من الأسر في منطقة تدمر، ويعتمد الحفاظ عليها واستعادة نشاطها على توافر المراعي الطبيعية والمياه، وتأمين مسارات آمنة للرعي، إلى جانب إعادة تفعيل الخدمات البيطرية ودعم المربين، بما يسهم في حماية القطعان واستدامة هذه المهنة.