تربية الإبل في بادية تدمر.. تعافٍ تدريجي وتحديات تهدد استدامة المهنة

حمص-سانا

يقارب عدد الإبل في مدينة تدمر الـ 3300 رأس، وفق آخر إحصائية لدائرة زراعة تدمر ‏التابعة لمديرية زراعة حمص، وسط تحسن تدريجي في واقع تربيتها وعودة عدد من ‏المربين إلى ممارسة هذه المهنة، رغم التحديات المرتبطة بالجفاف وتراجع المراعي ‏وانتشار الألغام، والحاجة إلى تعزيز الخدمات البيطرية وتأمين مستلزمات التربية.‏

وأوضح رئيس شعبة الثروة الحيوانية في دائرة زراعة تدمر، حسام الموسى، في تصريح ‏لمراسل سانا اليوم السبت، أن تربية الإبل شهدت تحسناً هذا العام مقارنة بالسنوات ‏السابقة، بعد الخسائر التي لحقت بالثروة الحيوانية نتيجة القتل والسرقة والألغام، مشيراً ‏إلى أن أعداد الإبل تتأثر بمواسم الأمطار وتوافر المراعي والظروف الجوية، حيث تسهم ‏المواسم الجيدة في زيادة أعدادها وتشجيع المربين على توسيع قطعانهم.‏

خدمات بيطرية واحتياجات لإعادة التأهيل

وبيّن الموسى أن دائرة الزراعة توفر مجموعة من اللقاحات المجانية، بالتعاون مع وزارة ‏الزراعة ومديرية زراعة حمص، تشمل لقاحات الحمى القلاعية للأبقار، ‏والإنتروتوكسيميا والجدري للأغنام والجمرة الخبيثة، إضافة إلى تنفيذ جولات ميدانية في ‏تدمر ومنطقة الحماد السوري والمناطق المجاورة، لتقديم الاستشارات والرعاية البيطرية ‏واللقاحات.‏

ولفت الموسى إلى أن اللقاحات المقدمة للإبل تقتصر بصورة أساسية على لقاح ‏الإنتروتوكسيميا، إلى جانب استخدام مستحضر أوفوميك، موضحاً أن من أبرز احتياجات ‏القطاع إعادة تأهيل المراكز البيطرية، وإعادة تشغيل المخبر البيطري الذي كان يقدم ‏التحاليل مجاناً ويساعد على كشف الأمراض وتحديد العلاج المناسب، فضلاً عن تأمين ‏وسائل النقل اللازمة لتنفيذ الجولات الميدانية.‏

الجفاف والألغام يضيّقان مساحات الرعي

من جهته، أشار مربي الإبل رشيد الصالح، من سكان مدينة تدمر، إلى أنه يعمل في تربية ‏الإبل منذ نحو 35 عاماً، لافتاً إلى أن المربين يواجهون صعوبات في تأمين المراعي ‏الآمنة بسبب انتشار الألغام، إلى جانب تداعيات سنوات الجفاف وتراجع الأعلاف ‏والخدمات البيطرية المتخصصة.‏

وطالب الصالح بتقديم مزيد من الدعم لمربي الإبل بما يسهم في الحفاظ على الثروة ‏الحيوانية، ولا سيما لجهة توفير الأعلاف والطبابة البيطرية، وتعزيز الخدمات في ‏منطقة الحماد السوري، بما يساعد على تأمين ظروف أفضل للرعي.‏

وتُعد تربية الإبل من المهن التقليدية المرتبطة بطبيعة الحياة في البادية السورية، وتشكل ‏مصدر رزق لعدد من الأسر في منطقة تدمر، ويعتمد الحفاظ عليها واستعادة نشاطها ‏على توافر المراعي الطبيعية والمياه، وتأمين مسارات آمنة للرعي، إلى جانب إعادة ‏تفعيل الخدمات البيطرية ودعم المربين، بما يسهم في حماية القطعان واستدامة هذه ‏المهنة.‏