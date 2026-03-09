حملة تموينية لضبط الأسعار في الدانا بريف إدلب

إدلب-سانا

أطلقت مديرية التجارة وحماية المُستهلك في محافظة إدلب اليوم الإثنين، حملة تموينية واسعة لضبط الأسعار في مدينة الدانا وشارع المولات، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين للتعليمات الناظمة.

وأوضح مُعاون مدير التجارة أسامة الكل في تصريح لمراسل سانا، أن دوريات التموين توزعت على مختلف مناطق المدينة، لمتابعة الفعاليات والأنشطة التجارية والاقتصادية المتنوعة، لافتاً إلى أنه تم تنظيم ضبوط بحق المخالفين تتعلق معظمها بمخالفات عدم الإعلان عن أسعار الخضار والفواكه، وسوء صناعة الخبز، إضافةً إلى مخالفات بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في بعض المحلات.

بدوره، بيّن المُراقب التمويني إبراهيم الخطيب، أن الجولات الرقابية للحملة شملت أيضاً الأفران ومحلات بيع اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الغذائي، لافتاً إلى أن عمل الدوريات تركز حول ضرورة الإعلان عن الأسعار بالليرة السورية، إضافةً إلى مطابقة الفواتير وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين لعدم التقيّد بالتعليمات.

وكثفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ بدء شهر رمضان المبارك، جولاتها الرقابية على الأسواق، عبر دوائرها الموزعة بمختلف مناطق محافظة إدلب، داعيةً أصحاب المحال والباعة إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمواد، وكذلك المواطنين إلى التعاون مع المديرية بالإبلاغ عن أي مخالفات لدعم استقرار الأسواق.