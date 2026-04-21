مديرية الزراعة في إدلب: معظم المحاصيل بحالة جيدة جداً

إدلب-سانا

أكدت مديرية الزراعة في محافظة إدلب، أن معظم المحاصيل الزراعية الشتوية، وخاصة القمح والشعير وبعض المحاصيل العطرية بحالة جيدة جداً، نتيجة الهطولات المطرية التي شهدتها المحافظة، ما يبشر بإنتاج وفير وينعش آمال الفلاحين، وينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج وجودة المحاصيل في وحدة المساحة، فضلاً عن تأثيرها الإيجابي على الأشجار المثمرة وخاصةً أشجار الزيتون.

وأوضح مدير زراعة إدلب مصطفى موحد لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن معدلات الأمطار للموسم الحالي تعتبر معدلات استثنائية مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تجاوزت معدلات الهطول في بعض المناطق 150 بالمئة من المعدل السنوي، و120 بالمئة في مناطق أخرى، و50 بالمئة في بعض المناطق بما فيها مناطق الاستقرار الثالثة في أبو ظهور وسنجار.

وأشار مدير الزراعة إلى أن الهطولات الأخيرة خلال الشهر الجاري أثرت بشكل إيجابي على نمو وجودة معظم المحاصيل والأشجار المثمرة، غير أنها تسببت بغرق بعض الأراضي في بعض مناطق سهل الروج وتفتناز وبنش والطلحية، إضافة إلى بعض الأراضي في منطقة السيحة بريف إدلب الشرقي، حيث تم رصد المساحات المتضررة بشكل كامل، وإعداد جداول وقوائم اسمية، مبيناً أنه تم التواصل مع الجهات المعنية لبحث إمكانية تعويض المزارعين المتضررين.

ولفت موحد إلى أن مديرية الزراعة تقوم بجولات فنية مستمرة للاطلاع على واقع المحاصيل الشتوية وإعداد التقارير الدورية عن حالتها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

كما نوه في هذا الإطار بدور الدعم المقدم من وزارة الزراعة عبر مشروع القرض الحَسَن لدعم محصول القمح في بعض المناطق، من خلال منح المزارعين البذار والأسمدة، على أن يقوم المزارع بتسديد المبالغ المترتبة عليه بعد حصاد المحصول.

بدوره قال المهندس الزراعي عبد الرحمن العمر صاحب صيدلية زراعية في بلدة تلمنس بريف معرة النعمان لـ سانا: إن الهطولات الأخيرة خلال شهر نيسان الجاري مفيدة جداً وخاصة لمحاصيل القمح والشعير وحبة البركة والكزبرة التي تشتهر بها المنطقة، لكونها تسهم في زيادة الغلة في وحدة المساحة.

يذكر أن الهطولات المطرية الجيدة في مختلف مناطق المحافظة خلال الموسم الزراعي الحالي، شكلت دافعاً قوياً لإنعاش القطاع الزراعي، وخاصة بعد تدهوره لسنوات طويلة، وسط تفاؤل الفلاحين بمحصول وفير كماً ونوعاً بعد عودتهم من التهجير والاستقرار في مناطقهم.