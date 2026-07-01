لقاء سوري تونسي لبحث توسيع التعاون الاقتصادي

دمشق-سانا



بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، مع الممثل التجاري في السفارة التونسية لدى الأردن هشام ناجي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال في كل من سوريا وتونس.



وذكرت قناة الاتحاد على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الجانبين ناقشا، خلال اللقاء الذي جرى في مقر اتحاد الغرف بدمشق، آليات تعزيز التواصل بين الفعاليات الاقتصادية عبر تنظيم لقاءات رجال الأعمال وتوسيع الشراكات وتفعيل الزيارات المتبادلة، مع تسهيل دخول التجار وتشغيل رحلات الطيران المباشرة لدعم التبادل التجاري.



كما استعرض الجانب التونسي واقع التجارة والصناعة ودور مركز النهوض بالصادرات وغرف التجارة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.



واتفق الجانبان على المشاركة في المعارض التخصصية وتنظيم منتديات اقتصادية، مع تفعيل قنوات التواصل بين المؤسسات المعنية لتحويل هذه المباحثات إلى خطوات عملية تخدم المصالح المشتركة.



حضر الاجتماع نائب رئيس الاتحاد عصام الغريواتي، وعضو مجلس الإدارة نشأت الرفاعي، وأعضاء من غرفة تجارة دمشق، ورئيسة قسم دول المغرب العربي بوزارة الخارجية منى الحسن.