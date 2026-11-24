دمشق-سانا‏

يجسّد اللاعب والمدرب منذر جريدة نموذجاً للرياضي الذي يواصل العطاء عبر مسيرة ‏امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، جمع خلالها بين الإنجازات لاعباً على المستويات ‏المحلية والعربية والقارية والدولية، والخبرة الفنية في مجال التدريب، وصولاً إلى توليه ‏مهام إدارية في الرياضة السورية.‏

وأوضح جريدة البالغ من العمر 38 عاماً في تصريح لـ سانا، أن مسيرته الرياضية ‏بدأت عام 1993 من نادي ميسلون بدمشق، حيث مارس رياضة الجودو، قبل أن ‏ينضم إلى المنتخب الوطني عام 2005، ويبدأ رحلة حافلة بالإنجازات والميداليات في ‏رياضات الجودو والسامبو والكوراش.‏

وأشار إلى أن أبرز إنجازاته في الجودو تمثلت في إحراز فضية دورة النضال الدولية ‏وبرونزية البطولة العربية للشباب عام 2007، إضافة إلى برونزيتي دورة دمشق الدولية ‏في نسختي عامي 2009 و2011.‏

وفي رياضة السامبو، أحرز جريدة ذهبية بطولة آسيا في أوزبكستان، وبرونزية بطولة ‏نجوم العالم عام 2009، إلى جانب ذهبيتي البطولة العربية وغرب آسيا في دمشق ‏خلال العام نفسه، كما نال ذهبية البطولة العربية وفضية بطولة إفريقيا المفتوحة في ‏المغرب عام 2010، وبرونزية بطولة آسيا في أوزبكستان عام 2011، وذهبية ‏البطولة العربية في لبنان عام 2018.‏

وعن انتقاله إلى المجال التدريبي، أوضح جريدة أنه استند في هذه الخطوة إلى خبرته ‏الرياضية وحصوله على الحزام الأسود من الدرجة الرابعة (4 دان) في الجودو، إضافة ‏إلى نيله شهادتي التدريب من الدرجة الأولى والتحكيم من الدرجة الثانية.‏

وأضاف أنه أشرف فنياً على منتخب سوريا للسامبو خلال مشاركته في بطولة آسيا ‏بالعاصمة الفلبينية مانيلا، كما تولى عدداً من المهام الإدارية في المجال الرياضي، ‏أبرزها الإشراف على لعبة السامبو في الاتحاد العربي السوري للجودو والسامبو منذ ‏عام 2025.‏

وتعكس مسيرة منذر جريدة تنوع الأدوار التي يمكن أن يؤديها الرياضي بعد سنوات من ‏المنافسة والإنجاز، إذ تتيح خبرته في اللعب والتدريب والإدارة الإسهام في تطوير ‏الألعاب القتالية، ونقل التجربة إلى أجيال جديدة من اللاعبين القادرين على تمثيل ‏سوريا في المحافل الرياضية.‏