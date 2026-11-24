دمشق-سانا
يجسّد اللاعب والمدرب منذر جريدة نموذجاً للرياضي الذي يواصل العطاء عبر مسيرة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، جمع خلالها بين الإنجازات لاعباً على المستويات المحلية والعربية والقارية والدولية، والخبرة الفنية في مجال التدريب، وصولاً إلى توليه مهام إدارية في الرياضة السورية.
وأوضح جريدة البالغ من العمر 38 عاماً في تصريح لـ سانا، أن مسيرته الرياضية بدأت عام 1993 من نادي ميسلون بدمشق، حيث مارس رياضة الجودو، قبل أن ينضم إلى المنتخب الوطني عام 2005، ويبدأ رحلة حافلة بالإنجازات والميداليات في رياضات الجودو والسامبو والكوراش.
وأشار إلى أن أبرز إنجازاته في الجودو تمثلت في إحراز فضية دورة النضال الدولية وبرونزية البطولة العربية للشباب عام 2007، إضافة إلى برونزيتي دورة دمشق الدولية في نسختي عامي 2009 و2011.
وفي رياضة السامبو، أحرز جريدة ذهبية بطولة آسيا في أوزبكستان، وبرونزية بطولة نجوم العالم عام 2009، إلى جانب ذهبيتي البطولة العربية وغرب آسيا في دمشق خلال العام نفسه، كما نال ذهبية البطولة العربية وفضية بطولة إفريقيا المفتوحة في المغرب عام 2010، وبرونزية بطولة آسيا في أوزبكستان عام 2011، وذهبية البطولة العربية في لبنان عام 2018.
وعن انتقاله إلى المجال التدريبي، أوضح جريدة أنه استند في هذه الخطوة إلى خبرته الرياضية وحصوله على الحزام الأسود من الدرجة الرابعة (4 دان) في الجودو، إضافة إلى نيله شهادتي التدريب من الدرجة الأولى والتحكيم من الدرجة الثانية.
وأضاف أنه أشرف فنياً على منتخب سوريا للسامبو خلال مشاركته في بطولة آسيا بالعاصمة الفلبينية مانيلا، كما تولى عدداً من المهام الإدارية في المجال الرياضي، أبرزها الإشراف على لعبة السامبو في الاتحاد العربي السوري للجودو والسامبو منذ عام 2025.
وتعكس مسيرة منذر جريدة تنوع الأدوار التي يمكن أن يؤديها الرياضي بعد سنوات من المنافسة والإنجاز، إذ تتيح خبرته في اللعب والتدريب والإدارة الإسهام في تطوير الألعاب القتالية، ونقل التجربة إلى أجيال جديدة من اللاعبين القادرين على تمثيل سوريا في المحافل الرياضية.