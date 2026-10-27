تهديدات التصعيد تقابلها جهود لاحتواء الحرب.. النفط يتراجع ترقباً للتهدئة ‏

عواصم-سانا‏

يتأرجح المشهد بين التهديد بالتصعيد وفرص التهدئة في المنطقة، في ظل استمرار ‏التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، والتحركات الدبلوماسية الإقليمية ‏المكثفة لاحتواء الحرب ومنع اتساعها، فيما تترجم أسواق النفط ذلك بتراجع الأسعار ‏وسط ترقب لما ستسفر عنه الاتصالات بشأن مستقبل المواجهة وأمن الملاحة في ‏مضيق هرمز.‏

نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولَين أمريكيين أن القوات الأمريكية تستعد لخيارات ‏تتضمن تنفيذ ضربات واسعة ضد إيران، خلال 96 ساعة من تلقي أمر من الرئيس ‏دونالد ترامب بشنها.‏

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي مساء الإثنين: إنه غير مقتنع بوقف إطلاق النار مع ‌‏إيران، معتبراً أن المسار الحالي قد يكون مضيعة للوقت، لكنه أشار في الوقت نفسه ‏إلى ‏أن الحرب ستنتهي قريباً.‏

وتأتي هذه الاستعدادات وسط تحذيرات من أن أي هجوم جديد قد يدفع إيران إلى الرد، ‏بما قد يوسع نطاق المواجهة ويزيد المخاطر على أمن المنطقة والممرات البحرية.‏

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصدر مطلع، أن رئيس الوزراء ‏الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أراد تنفيذ ضربة جديدة ضد إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية ‏المقررة اليوم، فيما عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير هذا التوجه.‏

تحرك إقليمي لاحتواء الحرب

في المقابل، شهدت طهران زيارة لمسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان، في إطار ‏مشاورات بشأن التطورات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار.‏

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن زيارة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان إلى ‏طهران، تأتي امتداداً لجهود المملكة في إطار اتفاق مكة الدفاعي، ودعم مساعي خفض ‏التصعيد، وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة الخلافات.‏

فيما شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أهمية وحدة دول المنطقة وتعاونها، ‏فيما أكد مسؤولون إيرانيون ضرورة اضطلاع دول المنطقة بمسؤولية أمنها بعيداً عن ‏التدخلات الخارجية.‏

وفي إطار التحركات الدبلوماسية، من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ‏الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في موسكو، ‏على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز، في لقاءات تتناول التطورات الإقليمية.‏

النفط يتراجع ترقباً للتهدئة

انعكست آمال احتواء الحرب على أسواق الطاقة، إذ تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني، ‏مع ترقب المستثمرين مؤشرات على إمكانية التوصل إلى تفاهمات بشأن إيران وإعادة ‏فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.‏

ووفق بيانات نقلتها “بلومبرغ”، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الأول ‏إلى 114.72 دولاراً للبرميل، بتراجع 0.9 بالمئة، فيما هبط خام غرب تكساس ‏الوسيط إلى 100.88 دولار، بالنسبة نفسها، خلال تداولات صباح اليوم الثلاثاء.‏

وأفادت “بلومبرغ” بأن إيران أبدت مرونة إزاء مقترح يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ‏مقابل رفع القيود الأمريكية خلال سبعة أيام، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى ‏الآن.‏

ويعكس تراجع الأسعار تراجعاً نسبياً في مخاوف تعطل الإمدادات، لكنه لا يعني زوال ‏المخاطر، إذ لا تزال حركة الشحن وأمن الممرات البحرية عرضة للتأثر بأي تطور ‏عسكري جديد، فيما يراقب المستثمرون الفجوة بين العقود النفطية القريبة والآجلة، في ‏مؤشر على استمرار التوتر في السوق.‏