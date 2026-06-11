إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اعتداءات إسرائيلية على بلدات بالضفة الغربية

رام الله-سانا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على مدن وبلدات الضفة الغربية، مستهدفة الفلسطينيين وممتلكاتهم عبر عمليات اقتحام وهدم واعتقال واسعة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية ومحلية قولها: إن سيدة فلسطينية أصيبت بجروح إثر صدم آلية تابعة للاحتلال مركبتها في قرية كفيرت غرب جنين، جرى نقلها على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج.



كما أصيب شاب فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح خلال اقتحامها مدينة البيرة، فيما أصيب شابان آخران برصاص الاحتلال الذي منع طواقم الإسعاف من الوصول إليهما خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل.



في السياق ذاته، هدمت قوات الاحتلال بجرافاتها وآلياتها الثقيلة منزلاً في بلدة بيت حنينا التحتا شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى تشريد قاطنيه البالغ عددهم 10 أفراد، بينهم شخص من ذوي الإعاقة.



كما اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية قرية برقا وبلدة دير دبوان شرق رام الله، ومدينة سلفيت وبلدة كفل حارس، وجابت شوارعها وسط انتشار مكثف، كما اقتحمت قرية سردا شمال رام الله، ونصبت حاجزاً عسكرياً وعرقلت حركة تنقل الفلسطينيين ومركباتهم، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.



يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق اليوم الأربعاء 13 فلسطينياً، بينهم امرأة، خلال حملة مداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، بينما صعد المستوطنون الإسرائيليون من اعتداءاتهم على السكان الفلسطينيين ورجموا السيارات المارة بالحجارة جنوب شرق بيت لحم.