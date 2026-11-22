لندن-سانا
باتت مؤتمرات الأمم المتحدة السنوية للمناخ أسيرة الوعود المؤجلة والخلافات الدولية، مع تكرار التعهدات بالحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتمويل الدول الأكثر تضرراً من التغير المناخي، وفق ما أوردته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.
الصحيفة أشارت في مقال افتتاحي اليوم الأحد حمل عنوان “هناك حاجة إلى أفكار جديدة لتجاوز حالة الهرج والمرج التي تشهدها قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ، إلى انتقادات وجهتها نحو 100 منظمة معنية بحماية البيئة لقمة كوب-31 المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، ووصفتها بأنها واحدة من أكثر مؤتمرات المناخ إخفاقاً في تحقيق التطلعات.
وعود بلا تنفيذ
واعتبرت الصحيفة أن جوهر الإخفاق لا يرتبط فقط بالخلافات بشأن صياغة البيان الختامي أو تضمينه إشارات إلى ضرورة التحول عن الوقود الأحفوري، بل يتمثل أساساً في غياب انعكاس تلك التعهدات على السياسات الفعلية، مشيرة إلى استمرار ارتفاع استهلاك الوقود الأحفوري عالمياً رغم تكرار الالتزامات الدولية بخفض الاعتماد عليه.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن التعهدات المتعلقة بتمويل الدول الفقيرة والمتضررة من التغير المناخي لم تحقق النتائج المرجوة، مستشهدة بحالة نيبال التي لم تحصل إلا على أقل من 0.5% من التمويل الذي وُعدت به خلال قمة كوب27 عام 2022.
خلافات تعرقل التوافق
وعزت “الإندبندنت” بطء التقدم في مفاوضات المناخ إلى اعتماد مؤتمرات الأطراف على مبدأ الإجماع، الأمر الذي يمنح الدول المصدرة للنفط قدرة كبيرة على التأثير في مسار المفاوضات، وخصوصاً أن مصالحها الاقتصادية تتعارض مع الدعوات إلى تسريع التخلي عن الوقود الأحفوري.
وسلطت الصحيفة الضوء على الموقف الأمريكي في ظل قيادة رئيسها الذي يعلن دعمه للتوسع في التنقيب عن الوقود الأحفوري ولا يأخذ طاقة الرياح على محمل الجد، معتبرة أن هذه التوجهات تزيد صعوبة التوصل إلى توافق دولي بشأن التحول في قطاع الطاقة.
أفكار أكثر فاعلية
وفي سياق البحث عن بدائل، شككت الصحيفة في جدوى عقد مؤتمر دولي ضخم في دولة مختلفة كل عام باعتباره الوسيلة الأكثر فاعلية لإقناع شعوب الولايات المتحدة والصين والهند بتغيير أنماط استهلاك الطاقة والحياة، مؤكدة الحاجة إلى مقاربات جديدة تتجاوز آليات التفاوض التقليدية.
ودعت الصحيفة إلى أن تشكل قمة المناخ المقبلة، المقرر عقدها في إثيوبيا، فرصة لإعادة التفكير في أساليب العمل، والانتقال من تكرار التعهدات إلى آليات أكثر فاعلية تضمن تنفيذ الالتزامات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتُعقد مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سنوياً، بمشاركة ممثلين عن الدول والمنظمات الدولية والبيئية، بهدف تنسيق الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، وخفض الانبعاثات، وتعزيز التمويل المناخي للدول النامية.