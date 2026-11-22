لندن-سانا ‏

باتت مؤتمرات الأمم المتحدة السنوية للمناخ أسيرة الوعود المؤجلة والخلافات الدولية، ‏مع تكرار التعهدات بالحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتمويل الدول الأكثر ‏تضرراً من التغير المناخي، وفق ما أوردته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.‏

الصحيفة أشارت في مقال افتتاحي اليوم الأحد حمل عنوان “هناك حاجة إلى أفكار ‏جديدة لتجاوز حالة الهرج والمرج التي تشهدها قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ، إلى ‏انتقادات وجهتها نحو 100 منظمة معنية بحماية البيئة لقمة كوب-31 المنعقدة في ‏مدينة أنطاليا التركية، ووصفتها بأنها واحدة من أكثر مؤتمرات المناخ إخفاقاً في ‏تحقيق التطلعات.‏

وعود بلا تنفيذ

واعتبرت الصحيفة أن جوهر الإخفاق لا يرتبط فقط بالخلافات بشأن صياغة البيان ‏الختامي أو تضمينه إشارات إلى ضرورة التحول عن الوقود الأحفوري، بل يتمثل ‏أساساً في غياب انعكاس تلك التعهدات على السياسات الفعلية، مشيرة إلى استمرار ‏ارتفاع استهلاك الوقود الأحفوري عالمياً رغم تكرار الالتزامات الدولية بخفض ‏الاعتماد عليه.‏

وأضافت الصحيفة البريطانية أن التعهدات المتعلقة بتمويل الدول الفقيرة والمتضررة ‏من التغير المناخي لم تحقق النتائج المرجوة، مستشهدة بحالة نيبال التي لم تحصل إلا ‏على أقل من 0.5% من التمويل الذي وُعدت به خلال قمة كوب27 عام 2022.‏

خلافات تعرقل التوافق

وعزت “الإندبندنت” بطء التقدم في مفاوضات المناخ إلى اعتماد مؤتمرات الأطراف ‏على مبدأ الإجماع، الأمر الذي يمنح الدول المصدرة للنفط قدرة كبيرة على التأثير في ‏مسار المفاوضات، وخصوصاً أن مصالحها الاقتصادية تتعارض مع الدعوات إلى ‏تسريع التخلي عن الوقود الأحفوري.‏

وسلطت الصحيفة الضوء على الموقف الأمريكي في ظل قيادة رئيسها الذي يعلن ‏دعمه للتوسع في التنقيب عن الوقود الأحفوري ولا يأخذ طاقة الرياح على محمل الجد، ‏معتبرة أن هذه التوجهات تزيد صعوبة التوصل إلى توافق دولي بشأن التحول في ‏قطاع الطاقة.‏

أفكار أكثر فاعلية

وفي سياق البحث عن بدائل، شككت الصحيفة في جدوى عقد مؤتمر دولي ضخم في ‏دولة مختلفة كل عام باعتباره الوسيلة الأكثر فاعلية لإقناع شعوب الولايات المتحدة ‏والصين والهند بتغيير أنماط استهلاك الطاقة والحياة، مؤكدة الحاجة إلى مقاربات ‏جديدة تتجاوز آليات التفاوض التقليدية.‏

ودعت الصحيفة إلى أن تشكل قمة المناخ المقبلة، المقرر عقدها في إثيوبيا، فرصة ‏لإعادة التفكير في أساليب العمل، والانتقال من تكرار التعهدات إلى آليات أكثر فاعلية ‏تضمن تنفيذ الالتزامات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.‏

وتُعقد مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سنوياً، ‏بمشاركة ممثلين عن الدول والمنظمات الدولية والبيئية، بهدف تنسيق الجهود العالمية ‏لمواجهة التغير المناخي، وخفض الانبعاثات، وتعزيز التمويل المناخي للدول النامية.‏