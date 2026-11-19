كوبنهاغن-سانا

صدّق البرلمان الدنماركي، اليوم الخميس، على الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة وغرينلاند، في خطوة تمثل المحطة الأخيرة قبل دخول المعاهدة حيّز التنفيذ.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن الاتفاقية حصلت على موافقة جميع أعضاء البرلمان الـ109 الحاضرين، من دون تسجيل أي صوت معارض أو امتناع عن التصويت.

وتحافظ الاتفاقية، التي وقّعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الدنمارك وغرينلاند في نيويورك في أيلول الماضي، على السيادة الدنماركية وحقّ سكان غرينلاند في تقرير مصيرهم، كما تتيح للولايات المتحدة إنشاء قاعدتين عسكريتين في الإقليم.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً بنوداً تحظر على أيّ جهة من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي السيطرة على القطاعات الاستراتيجية في غرينلاند.

وتكتسب غرينلاند أهمية جيوسياسية وعسكرية متزايدة، نظراً لموقعها الاستراتيجي في منطقة القطب الشمالي، وما تمتلكه من موارد طبيعية وموقع مؤثر في طرق الملاحة والمنافسة الدولية.

وكان برلمان غرينلاند، الإقليم التابع للدنمارك والمتمتع بحكم ذاتي، قد أقر الاتفاقية مطلع الشهر الجاري بأغلبية 16 صوتاً، فيما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025، شدّد ترامب مراراً على أهمية إخضاع غرينلاند للسيطرة الأمريكية، مستنداً إلى اعتبارات استراتيجية وأمنية، الأمر الذي أثار مخاوف الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي، إلى جانب عدد من حلفائها، وأدى إلى تصاعد التوتر بشأن مستقبل الجزيرة وسيادتها.