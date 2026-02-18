الرئيس الشرع يهنئ الشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

دمشق-سانا

قدم الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء التهنئة للشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال الرئيس الشرع في منشور عبر (X): “بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أهنئ شعبنا السوري الكريم والأمتين العربية والإسلامية، سائلاً الله تعالى أن يمن علينا وعلى وطننا بالأمن والاستقرار والازدهار”.

وكانت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة في سوريا أعلنت أمس الثلاثاء أن يوم غد الخميس الموافق الـ 19 من شباط 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجري، وذلك بعد تعذّر ثبوت رؤية الهلال مساء أمس.