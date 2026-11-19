ريف دمشق-سانا‏

‏‏ تواجه حرفة قطاف الجوز، أو ما يعرف بـ”فراط الجوز” المتوارثة بريف دمشق ‏مستقبلاً مجهولاً، مع تراجع الموارد ‏المائية، ما يدفع جيل الشباب للبحث عن مصادر ‏رزق خارج القطاع الزراعي.‏

بالنسبة لمحمد مختار الحناوي، 54 عاماً، المنحدر من بلدة كفير الزيت بوادي بردى، ‏يمثل فراط الجوز عملاً موسمياً ‏وشغفاً رافقه طوال حياته، ومهارة توارثتها عائلته.‏

أما ابنه قاسم، 22 عاماً، والذي تعلم الحرفة منذ الصغر، بات يتطلع إلى مسار مهني ‏مغاير، إذ يأمل في الالتحاق ‏بالجيش السوري الجديد بالتوازي مع متابعة دراسة ‏الحقوق.‏

وتعكس خيارات الأب والابن المتباينة تلك ضغوطاً تواجه المجتمعات الريفية في ‏سوريا، إذ يهدد شح المياه استقرار ‏العائدات الزراعية، ما يؤثر على تطلعات الشباب، ‏واستمرارية عملهم في مهن تقليدية مثل فراط الجوز.‏

منذ أكثر من 40 عاماً، يمارس محمد حرفة الفراط، فيتسلق أشجار الجوز الباسقة ‏ويضرب الأغصان بعصا طويلة ‏تسمى “المفراط” لتتساقط الثمار، وقد يصل ارتفاع ‏بعض تلك الأشجار إلى 30 متراً، ما يستدعي توازناً وتركيزاً ‏عاليين، وقوة بدنية، ما يمثل ‏بالنسبة له نوعاً من الرياضة.‏

ملهم الطفولة واللياقة العالية

ويقول محمد لـ سانا: «تسلق أشجار الجوز مهنتي وهوايتي، وحين كنت طفلاً، كان “بروس لي” ملهمي في حب الطبيعة ‏والرياضة»، في إشارة إلى الممثل ولاعب الفنون ‏القتالية الصيني-الأمريكي الشهير.‏

ويستذكر محمد أن أعلى شجرة جوز تسلقها كانت في غوطة دمشق منذ أكثر من 30 ‏عاماً وبلغ ارتفاعها حوالي 50 ‏متراً، مشيراً إلى أن خبرته تلك أكسبته صيطاً بين ‏أصحاب حقول الجوز، كواحد من أمهر الفرّاطين في المنطقة.‏

فيما تعلم قاسم أصول المهنة تدريجياً منذ طفولته أثناء مرافقته لوالده إلى العمل في ‏البساتين.‏

موسم قصير ومهارات متخصصة

ويمتد موسم جني الجوز من أواخر آب وحتى أواخر تشرين الأول، ويوفر فرصاً ‏موسمية للفرّاطين لحوالي 60 يوماً.‏

يقول محمد: إنه يتقاضى ما بين 4000 آلاف إلى 5000 آلاف ليرة سورية عن يوم ‏العمل، وقد يتم الاتفاق على عدد ‏الأشجار التي ينجزها حيث يتقاضى مقابل فرط ‏شجرة واحدة ما بين 1000 ألف ليرة إلى 10 آلاف، إذ يمكن لشجرة ‏عمرها فوق 50 ‏سنة أن تستلزم ثلاثة فراطين وتستغرق يوم عمل كاملاً.‏

ويوضح أن إنتاج الشجرة يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 10 ألف جوزة، وتعطي كل ألف ‏جوزة حوالي 5 كيلوغرامات من ‏قلب الجوز الذي يصل سعر الكيلو منه إلى 15 ألف ‏ليرة.‏

ويشير إلى أنه في بعض الأحيان، يتقاضى جزءاً من المحصول عوضاً عن الأجر ‏النقدي وفق اتفاق مسبق مع أصحاب ‏البساتين بما يتناسب وكمية الإنتاج المتوقعة.‏

وفي قريته كفير الزيت، التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 آلاف نسمة، يقدّر محمد عدد ‏العاملين المهرة في مهنة فراط الجوز ‏بنحو 10 أشخاص.‏

ويضيف أن إتقان الحرفة يتطلب سنوات من الخبرة، ما يجعل الفرّاط عنصراً أساسياً ‏في قوة العمل الزراعية المحلية.‏

ويتابع محمد: «مهنة الفراط ثقافتنا وتاريخنا وضمانة استمرارنا».‏

شجرة متجذرة في التراث السوري

يشغل الجوز مكانة مهمة في المطبخ السوري، ولا سيما في مؤونة الشتاء، إذ تجفف ‏العائلات الجوز وتخزنه لاستخدامه ‏في إعداد أكلات كالمكدوس، والحلويات والمعجنات ‏كالبقلاوة والمعمول.‏

وبالنسبة للفلاح حسن مظفر، 66 عاماً، تمثل شجرة الجوز مورداً زراعياً وإرثاً محلياً ‏وذاكرة جمعية.‏

ويوضح مظفر، المنحدر من بلدة سرغايا، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومتراً شمال ‏غربي دمشق، أن موسم الفراط يبدأ ‏تقليدياً في 28 آب، وهو موعد يرتبط «بعيد ‏الجوزة».‏

ويضيف: «لشجرة الجوز مكانة خاصة عندنا، فهي غذاؤنا وزراعتنا وتقاليدنا ‏المتوارثة».‏

ويحظى خشب الجوز بتقدير الحرفيين السوريين، إذ يستخدمونه في صناعة الأثاث ‏والأبواب والمفروشات.‏

كما يشكل موسم الفراط مناسبة لاجتماع الأقارب والجيران للمشاركة في جمع الثمار ‏وإزالة قشورها الخارجية الخضراء ‏وتكسير القشرة الصلبة، قبل توضيبها وطرحها في ‏الأسواق.‏

ورغم أن عيد الجوزة لا يرتبط بالضرورة باحتفالات رسمية، فإن مظفر يرى أن روح ‏ذلك اليوم تتجلى في التعاون بين ‏الفلاحين.‏

ويشاطر محمد هذا الارتباط العاطفي بالأشجار، مستذكراً قصص الأجداد عن تناولهم ‏التين المجفف والجوز خلال ‏سهراتهم وأعمالهم في فصل الشتاء.‏

كما يتذكر محمد زمن أشجار الجوز المعمرة في الوادي التي يتجاوز عمر بعضها ‏مئات السنين، لكن أغلبها يبس لاحقاً ‏بسبب الجفاف وتراجع الموارد المائية، ويقدّر ‏عمر أقدم أشجار الجوز اليوم في دمشق وريفها بنحو 150 عاماً.‏

شح المياه يهدد بساتين الجوز

وتزداد تحديات زراعة الجوز في مناطق بريف دمشق كوادي بردى وسرغايا، مع تراجع ‏مناسيب الأنهار وصعوبة ‏تأمين مياه الري.‏

‏ويقول مظفر: إن نهر سردى، الذي يروي أراضي سرغايا ‏الزراعية، يجف اعتباراً من ‏منتصف الصيف، وقد يستمر انخفاض منسوبه حتى أوائل الشتاء.‏

ويشير محمد إلى أنه وحتى مطلع الألفية، درج العاملون في جني الجوز على نصب ‏شباك بين ضفتي نهر بردى لالتقاط ‏الثمار المتساقطة قبل أن يجرفها التيار، وكذلك ‏استمرت تلك العادة على ضفاف نهر سردى حتى أواخر العقد الأول من ‏الألفية ‏الحالية. ‏

ويرتبط تراجع النهرين بعوامل عدة، من بينها التوسع العمراني، والإفراط في استخراج ‏المياه، وسوء الإدارة، وتلاحق ‏موجات الجفاف، والتغير المناخي.‏

وقد ألحق انخفاض كميات مياه الري أضراراً بالبساتين وأشجار الجوز ومحاصيل ‏أخرى، ما دفع بعض المزارعين إلى ‏التخلي عن العناية بأراضيهم.‏

وحذرت دراسة أعدها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة عام ‌‏2007 من أن انخفاض معدلات ‏الهطول المطري بنسبة 5 بالمئة قد يؤدي إلى جفاف ‏نبع بردى بالكامل بحلول عام 2040.‏

وتشمل الحلول المقترحة حماية الينابيع ومناطق تغذيتها، وتنظيم استخراج المياه ‏الجوفية، والحد من الاستهلاك غير ‏المجدي للمياه.‏

وبالنسبة إلى المزارعين والعاملين في جني المحاصيل الموسمية، لا يهدد شح المياه ‏الإنتاج الزراعي فحسب، بل يهدد ‏أيضاً فرص عملهم ما يؤثر سلباً في نقل المهارات ‏الزراعية التقليدية إلى الأجيال اللاحقة.‏

مستقبل مختلف للجيل الجديد

بالنسبة لقاسم، يعكس التوجه نحو مهنة أخرى محدودية فرص العيش في المناطق ‏الريفية، فضلاً عن تجارب قاسية ‏عاشها في ظل النظام المخلوع.‏

ففي مطلع تشرين الثاني 2024، وخلال موسم جني الجوز، كان قاسم عائداً إلى ‏منزله برفقة والده وعدد من العمال ‏الموسميين، عندما أوقفهم جنود النظام المخلوع في ‏مدينة الزبداني.‏

وبحسب قاسم، اعتقل الجنود أحد العمال رغم حيازته وثيقة تثبت رفع مذكرة البحث ‏الصادرة بحقه، وأضاف أن والده ‏أمضى ست ساعات في التوسل لإطلاق سراح ‏الرجل.‏

وأُفرج عن العامل في نهاية المطاف بعد دفع ثلاثة ملايين ليرة سورية، وهو مبلغ ‏وصفه محمد بأنه كان يعادل 15 ‏ضعفاً من أجره اليومي.‏

كما استذكر محمد مشاهدته اعتقال نحو 50 عاملاً موسمياً خلال موسم جني الجوز ‏عام 2011، عند حاجز عسكري ‏غربي وادي بردى، وبحسب أحد المعتقلين ممن أفرج ‏عنهم، تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح، ما أدى إلى فقدانه ‏عدداً من أسنانه.‏

وعززت تجارب كهذه رفض قاسم أداء الخدمة العسكرية في ظل النظام المخلوع، حيث ‏كان ينظر إليه باعتباره أداة ‏للسلطة، لا لخدمة المواطن.‏

وحين بلغ سن الخدمة العسكرية الإلزامية، غادر قاسم سوريا إلى بولندا تجنباً للخدمة ‏في ظل النظام البائد.‏

العودة بعد التحرير وطموحات المستقبل

وبعد التحرير، عاد إلى سوريا وتقدم بطلب للالتحاق بالجيش السوري الجديد، آملاً في ‏الجمع بين الخدمة العسكرية ‏ومتابعة دراسته في كلية الحقوق.‏

ويقول قاسم: إن ذلك لن يمنعه من مساعدة أبيه ما أمكن في فراط الجوز، ويتابع: ‌‏”أحب المهنة رغم مخاطرها ومردودها ‏المادي المحدود”.‏

ويعتزم محمد العودة إلى البساتين في موسم الجوز المقبل، فبالرغم من أن عمله في ‏صالونه للحلاقة يوفر له دخلاً ‏إضافياً، إلا أن البساتين لا تزال تشكل جزءاً أساسياً من ‏هويته، كما أنه حريص على ألا تندثر الحرفة التي أتقنها ولذلك ‏سيعود إلى بساتين ‏الجوز كل خريف.‏

ومع انحسار المياه في نهري بردى وسردى، واتجاه الأجيال الشابة نحو فرص أخرى، ‏يجد الأب والابن نفسيهما أمام ‏خيارات متباينة تعكس آثار تحولات اقتصادية ‏واجتماعية تمر بها البلاد.‏

إذ يعتزم الأب مواصلة تسلق الأشجار ما دامت قوته البدنية وبقاء الأشجار تسمحان ‏له بذلك، فيما يأمل قاسم أن يحمل ‏معه إلى الجيش ما اكتسبه بين أشجار الجوز من ‏همة وصبر وشجاعة.‏