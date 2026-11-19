ريف دمشق-سانا
تواجه حرفة قطاف الجوز، أو ما يعرف بـ”فراط الجوز” المتوارثة بريف دمشق مستقبلاً مجهولاً، مع تراجع الموارد المائية، ما يدفع جيل الشباب للبحث عن مصادر رزق خارج القطاع الزراعي.
بالنسبة لمحمد مختار الحناوي، 54 عاماً، المنحدر من بلدة كفير الزيت بوادي بردى، يمثل فراط الجوز عملاً موسمياً وشغفاً رافقه طوال حياته، ومهارة توارثتها عائلته.
أما ابنه قاسم، 22 عاماً، والذي تعلم الحرفة منذ الصغر، بات يتطلع إلى مسار مهني مغاير، إذ يأمل في الالتحاق بالجيش السوري الجديد بالتوازي مع متابعة دراسة الحقوق.
وتعكس خيارات الأب والابن المتباينة تلك ضغوطاً تواجه المجتمعات الريفية في سوريا، إذ يهدد شح المياه استقرار العائدات الزراعية، ما يؤثر على تطلعات الشباب، واستمرارية عملهم في مهن تقليدية مثل فراط الجوز.
منذ أكثر من 40 عاماً، يمارس محمد حرفة الفراط، فيتسلق أشجار الجوز الباسقة ويضرب الأغصان بعصا طويلة تسمى “المفراط” لتتساقط الثمار، وقد يصل ارتفاع بعض تلك الأشجار إلى 30 متراً، ما يستدعي توازناً وتركيزاً عاليين، وقوة بدنية، ما يمثل بالنسبة له نوعاً من الرياضة.
ملهم الطفولة واللياقة العالية
ويقول محمد لـ سانا: «تسلق أشجار الجوز مهنتي وهوايتي، وحين كنت طفلاً، كان “بروس لي” ملهمي في حب الطبيعة والرياضة»، في إشارة إلى الممثل ولاعب الفنون القتالية الصيني-الأمريكي الشهير.
ويستذكر محمد أن أعلى شجرة جوز تسلقها كانت في غوطة دمشق منذ أكثر من 30 عاماً وبلغ ارتفاعها حوالي 50 متراً، مشيراً إلى أن خبرته تلك أكسبته صيطاً بين أصحاب حقول الجوز، كواحد من أمهر الفرّاطين في المنطقة.
فيما تعلم قاسم أصول المهنة تدريجياً منذ طفولته أثناء مرافقته لوالده إلى العمل في البساتين.
موسم قصير ومهارات متخصصة
ويمتد موسم جني الجوز من أواخر آب وحتى أواخر تشرين الأول، ويوفر فرصاً موسمية للفرّاطين لحوالي 60 يوماً.
يقول محمد: إنه يتقاضى ما بين 4000 آلاف إلى 5000 آلاف ليرة سورية عن يوم العمل، وقد يتم الاتفاق على عدد الأشجار التي ينجزها حيث يتقاضى مقابل فرط شجرة واحدة ما بين 1000 ألف ليرة إلى 10 آلاف، إذ يمكن لشجرة عمرها فوق 50 سنة أن تستلزم ثلاثة فراطين وتستغرق يوم عمل كاملاً.
ويوضح أن إنتاج الشجرة يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 10 ألف جوزة، وتعطي كل ألف جوزة حوالي 5 كيلوغرامات من قلب الجوز الذي يصل سعر الكيلو منه إلى 15 ألف ليرة.
ويشير إلى أنه في بعض الأحيان، يتقاضى جزءاً من المحصول عوضاً عن الأجر النقدي وفق اتفاق مسبق مع أصحاب البساتين بما يتناسب وكمية الإنتاج المتوقعة.
وفي قريته كفير الزيت، التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 آلاف نسمة، يقدّر محمد عدد العاملين المهرة في مهنة فراط الجوز بنحو 10 أشخاص.
ويضيف أن إتقان الحرفة يتطلب سنوات من الخبرة، ما يجعل الفرّاط عنصراً أساسياً في قوة العمل الزراعية المحلية.
ويتابع محمد: «مهنة الفراط ثقافتنا وتاريخنا وضمانة استمرارنا».
شجرة متجذرة في التراث السوري
يشغل الجوز مكانة مهمة في المطبخ السوري، ولا سيما في مؤونة الشتاء، إذ تجفف العائلات الجوز وتخزنه لاستخدامه في إعداد أكلات كالمكدوس، والحلويات والمعجنات كالبقلاوة والمعمول.
وبالنسبة للفلاح حسن مظفر، 66 عاماً، تمثل شجرة الجوز مورداً زراعياً وإرثاً محلياً وذاكرة جمعية.
ويوضح مظفر، المنحدر من بلدة سرغايا، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومتراً شمال غربي دمشق، أن موسم الفراط يبدأ تقليدياً في 28 آب، وهو موعد يرتبط «بعيد الجوزة».
ويضيف: «لشجرة الجوز مكانة خاصة عندنا، فهي غذاؤنا وزراعتنا وتقاليدنا المتوارثة».
ويحظى خشب الجوز بتقدير الحرفيين السوريين، إذ يستخدمونه في صناعة الأثاث والأبواب والمفروشات.
كما يشكل موسم الفراط مناسبة لاجتماع الأقارب والجيران للمشاركة في جمع الثمار وإزالة قشورها الخارجية الخضراء وتكسير القشرة الصلبة، قبل توضيبها وطرحها في الأسواق.
ورغم أن عيد الجوزة لا يرتبط بالضرورة باحتفالات رسمية، فإن مظفر يرى أن روح ذلك اليوم تتجلى في التعاون بين الفلاحين.
ويشاطر محمد هذا الارتباط العاطفي بالأشجار، مستذكراً قصص الأجداد عن تناولهم التين المجفف والجوز خلال سهراتهم وأعمالهم في فصل الشتاء.
كما يتذكر محمد زمن أشجار الجوز المعمرة في الوادي التي يتجاوز عمر بعضها مئات السنين، لكن أغلبها يبس لاحقاً بسبب الجفاف وتراجع الموارد المائية، ويقدّر عمر أقدم أشجار الجوز اليوم في دمشق وريفها بنحو 150 عاماً.
شح المياه يهدد بساتين الجوز
وتزداد تحديات زراعة الجوز في مناطق بريف دمشق كوادي بردى وسرغايا، مع تراجع مناسيب الأنهار وصعوبة تأمين مياه الري.
ويقول مظفر: إن نهر سردى، الذي يروي أراضي سرغايا الزراعية، يجف اعتباراً من منتصف الصيف، وقد يستمر انخفاض منسوبه حتى أوائل الشتاء.
ويشير محمد إلى أنه وحتى مطلع الألفية، درج العاملون في جني الجوز على نصب شباك بين ضفتي نهر بردى لالتقاط الثمار المتساقطة قبل أن يجرفها التيار، وكذلك استمرت تلك العادة على ضفاف نهر سردى حتى أواخر العقد الأول من الألفية الحالية.
ويرتبط تراجع النهرين بعوامل عدة، من بينها التوسع العمراني، والإفراط في استخراج المياه، وسوء الإدارة، وتلاحق موجات الجفاف، والتغير المناخي.
وقد ألحق انخفاض كميات مياه الري أضراراً بالبساتين وأشجار الجوز ومحاصيل أخرى، ما دفع بعض المزارعين إلى التخلي عن العناية بأراضيهم.
وحذرت دراسة أعدها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة عام 2007 من أن انخفاض معدلات الهطول المطري بنسبة 5 بالمئة قد يؤدي إلى جفاف نبع بردى بالكامل بحلول عام 2040.
وتشمل الحلول المقترحة حماية الينابيع ومناطق تغذيتها، وتنظيم استخراج المياه الجوفية، والحد من الاستهلاك غير المجدي للمياه.
وبالنسبة إلى المزارعين والعاملين في جني المحاصيل الموسمية، لا يهدد شح المياه الإنتاج الزراعي فحسب، بل يهدد أيضاً فرص عملهم ما يؤثر سلباً في نقل المهارات الزراعية التقليدية إلى الأجيال اللاحقة.
مستقبل مختلف للجيل الجديد
بالنسبة لقاسم، يعكس التوجه نحو مهنة أخرى محدودية فرص العيش في المناطق الريفية، فضلاً عن تجارب قاسية عاشها في ظل النظام المخلوع.
ففي مطلع تشرين الثاني 2024، وخلال موسم جني الجوز، كان قاسم عائداً إلى منزله برفقة والده وعدد من العمال الموسميين، عندما أوقفهم جنود النظام المخلوع في مدينة الزبداني.
وبحسب قاسم، اعتقل الجنود أحد العمال رغم حيازته وثيقة تثبت رفع مذكرة البحث الصادرة بحقه، وأضاف أن والده أمضى ست ساعات في التوسل لإطلاق سراح الرجل.
وأُفرج عن العامل في نهاية المطاف بعد دفع ثلاثة ملايين ليرة سورية، وهو مبلغ وصفه محمد بأنه كان يعادل 15 ضعفاً من أجره اليومي.
كما استذكر محمد مشاهدته اعتقال نحو 50 عاملاً موسمياً خلال موسم جني الجوز عام 2011، عند حاجز عسكري غربي وادي بردى، وبحسب أحد المعتقلين ممن أفرج عنهم، تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح، ما أدى إلى فقدانه عدداً من أسنانه.
وعززت تجارب كهذه رفض قاسم أداء الخدمة العسكرية في ظل النظام المخلوع، حيث كان ينظر إليه باعتباره أداة للسلطة، لا لخدمة المواطن.
وحين بلغ سن الخدمة العسكرية الإلزامية، غادر قاسم سوريا إلى بولندا تجنباً للخدمة في ظل النظام البائد.
العودة بعد التحرير وطموحات المستقبل
وبعد التحرير، عاد إلى سوريا وتقدم بطلب للالتحاق بالجيش السوري الجديد، آملاً في الجمع بين الخدمة العسكرية ومتابعة دراسته في كلية الحقوق.
ويقول قاسم: إن ذلك لن يمنعه من مساعدة أبيه ما أمكن في فراط الجوز، ويتابع: ”أحب المهنة رغم مخاطرها ومردودها المادي المحدود”.
ويعتزم محمد العودة إلى البساتين في موسم الجوز المقبل، فبالرغم من أن عمله في صالونه للحلاقة يوفر له دخلاً إضافياً، إلا أن البساتين لا تزال تشكل جزءاً أساسياً من هويته، كما أنه حريص على ألا تندثر الحرفة التي أتقنها ولذلك سيعود إلى بساتين الجوز كل خريف.
ومع انحسار المياه في نهري بردى وسردى، واتجاه الأجيال الشابة نحو فرص أخرى، يجد الأب والابن نفسيهما أمام خيارات متباينة تعكس آثار تحولات اقتصادية واجتماعية تمر بها البلاد.
إذ يعتزم الأب مواصلة تسلق الأشجار ما دامت قوته البدنية وبقاء الأشجار تسمحان له بذلك، فيما يأمل قاسم أن يحمل معه إلى الجيش ما اكتسبه بين أشجار الجوز من همة وصبر وشجاعة.