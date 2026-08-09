محاضرة في حماة تناقش مسار العدالة الانتقالية واحتياجات سوريا خلال ‏المرحلة المقبلة

حماة-سانا

ناقشت محاضرة أقامتها مديرية ثقافة حماة بالتعاون مع منتدى “إماتا” بعنوان ‌‏”أي عدالة انتقالية تحتاجها سوريا“، اليوم السبت، مفهوم العدالة الانتقالية ‏ومساراتها وتحدياتها، وأهمية رفع الوعي المجتمعي حول آلياتها ومعاييرها ‏ودور مختلف فئات المجتمع في إنجاح هذا المسار.‏

وقدّم المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني خلال ‏المحاضرة عرضاً حول مفهوم العدالة الانتقالية ومحدداتها وآلياتها، ‏والتحديات التي تواجهها في سوريا، إضافة إلى عدد من القضايا المرتبطة ‏بها، ومنها المحاكمات وحكم الإعدام وجبر الضرر والتعويض المعنوي ودور ‏المجتمع المدني، إلى جانب العلاقة بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي.‏

وأوضح عبد الغني أن موضوع العدالة الانتقالية يمس جميع السوريين، ومن ‏المتوقع أن يستمر العمل عليه لسنوات، ما يتطلب رفع مستوى الوعي ‏بالمصطلحات والآليات والمعايير الدولية المرتبطة به، بما يساعد على تعزيز ‏النقاش المجتمعي والمساهمة في تصويب مساره.‏

وأشار إلى أن المحاضرة استهدفت بشكل عام ذوي الضحايا والنشطاء ‏والمثقفين، بهدف فتح نقاش مجتمعي يسهم في دعم مسار العدالة الانتقالية، ‏لافتاً إلى التفاعل الكبير من الحضور وتنوع الأسئلة والنقاشات التي تناولت ‏مختلف جوانب الموضوع.‏

بدوره، بيّن مدير مديرية الثقافة في حماة محمد العمر لمراسل سانا أن إقامة ‏المحاضرة تأتي في إطار الحاجة إلى رفع مستوى الوعي والثقافة المجتمعية ‏حول قضايا العدالة الانتقالية، ولا سيما أن الالتباس في بعض المصطلحات ‏والمفاهيم المرتبطة بها قد يؤدي إلى نتائج سلبية، مؤكداً أهمية استمرار ‏الحوار حول هذه القضايا.‏

ولفت العمر إلى أن المحاضرة شهدت تفاعلاً واضحاً من الحضور مع موضوع المحاضرة ‏من خلال طرح أسئلة متعددة ومتنوعة، مشيراً إلى توجه وزارة الثقافة نحو ‏مواصلة تنظيم محاضرات وفعاليات تتناول قضايا العدالة الانتقالية خلال ‏الفترة المقبلة.‏

من جانبها، أوضحت الشابة فرح عروب، إحدى الحاضرات، أن مشاركتها ‏جاءت انطلاقاً من اهتمامها بالشأنين السياسي والاجتماعي، ولا سيما قضايا ‏حقوق الإنسان، مبينة أن المحاضرة ساعدتها على التعرف بشكل أوسع إلى ‏دور الشباب السوري في هذه المرحلة وكيفية المساهمة في تحقيق العدالة ‏الانتقالية.‏

وأشارت عروب إلى أهمية الدور الإعلامي في توعية الشباب بمسؤولياتهم ‏ودورهم في بناء مستقبل سوريا، من خلال تقديم محتوى مبسط يوضح هذه ‏القضايا، معتبرة أن العدالة الانتقالية تسهم في حقن الدماء وتخفيف التوتر بين ‏مكونات المجتمع وتعزيز التعاون، بما يدعم التعافي والاستقرار في سوريا.‏

وكانت مديرية ثقافة حماة نظمت في الثامن من تموز الماضي محاضرة حول ‏مفاهيم العدالة الانتقالية وآليات تطبيقها في سوريا، تناولت أهمية التوعية بهذا ‏المسار وتعزيز النقاش المجتمعي حوله.‏