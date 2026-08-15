مطار دمشق الدولي يستقبل أول رحلة جوية من مطار برلين بعد انقطاع نحو 14 عاماً

دمشق-سانا‏

وصلت اليوم السبت أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق ‏الدولي عبر شركة ‏Sundair‏ الألمانية، بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً، وذلك إيذاناً ‏باستئناف الربط الجوي المباشر بين العاصمتين السورية والألمانية.‏

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري في تصريح لـ ‏سانا، أن عودة الرحلات المباشرة بين برلين ودمشق تحمل أهمية خاصة، ليس فقط من ‏ناحية تسهيل حركة السوريين المقيمين في ألمانيا، وإنما أيضاً لما تمثله من مؤشر على ‏عودة شركات الطيران الأوروبية إلى السوق السورية واستعادة الثقة بقطاع الطيران ‏السوري.‏

إعادة بناء شبكة ربط جوي لسوريا تدريجياً

وأوضح الحصري أن العمل جارٍ على إعادة بناء شبكة الربط الجوي لسوريا بصورة ‏تدريجية ومدروسة، مبيناً أن عودة الرحلات المباشرة بين برلين ودمشق خطوة جديدة ‏ضمن هذا المسار.‏

وأشار الحصري إلى أن الفترة الماضية شهدت عودة وتشغيل عدد من شركات الطيران ‏والوجهات الأوروبية، لافتاً إلى العمل حالياً مع شركات ووجهات أخرى لتوسيع هذه ‏الشبكة.‏

إعادة سوريا إلى خارطة النقل الجوي الإقليمي والدولي

ولفت الحصري إلى أن استعادة الربط الجوي المباشر مع أوروبا تمثل أولوية مهمة خلال ‏المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن ما تشهده سوريا هو جزء من عملية أوسع لإعادتها إلى ‏خارطة النقل الجوي الإقليمي والدولي، حيث يجري العمل بالتوازي على جذب الناقلات ‏الأجنبية وتوسيع شبكة الناقل الوطني.‏

وأكد أن الهدف هو ألا تكون عودة الرحلات الأوروبية حالات منفردة، وإنما بداية لشبكة ‏منتظمة ومتنامية تربط دمشق وبقية المطارات السورية بالمدن الأوروبية الرئيسية.‏

وبيّن الحصري أن الخطوط الجوية السورية ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن عدد من ‏الوجهات الأوروبية الجديدة، مشيراً إلى أن العمل يجري على استكمال الإجراءات ‏التشغيلية والتنظيمية اللازمة لهذه الوجهات.‏

يشار إلى أن سوريا ‏وألمانيا وقعتا في قصر المؤتمرات بدمشق، الاتفاقية ‏النهائية للنقل ‏الجوي في 16 ‌‏‌‏تموز الماضي، التي مهدت لاستئناف ‏الرحلات ‏الجوية بين البلدين.‏