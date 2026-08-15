مطار دمشق الدولي يستقبل أول رحلة جوية من مطار برلين بعد انقطاع نحو 14 عاماً

دمشق-سانا
وصلت اليوم السبت أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة Sundair الألمانية، بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً، وذلك إيذاناً باستئناف الربط الجوي المباشر بين العاصمتين السورية والألمانية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري في تصريح لـ سانا، أن عودة الرحلات المباشرة بين برلين ودمشق تحمل أهمية خاصة، ليس فقط من ناحية تسهيل حركة السوريين المقيمين في ألمانيا، وإنما أيضاً لما تمثله من مؤشر على عودة شركات الطيران الأوروبية إلى السوق السورية واستعادة الثقة بقطاع الطيران السوري.
إعادة بناء شبكة ربط جوي لسوريا تدريجياً
وأوضح الحصري أن العمل جارٍ على إعادة بناء شبكة الربط الجوي لسوريا بصورة تدريجية ومدروسة، مبيناً أن عودة الرحلات المباشرة بين برلين ودمشق خطوة جديدة ضمن هذا المسار.
وأشار الحصري إلى أن الفترة الماضية شهدت عودة وتشغيل عدد من شركات الطيران والوجهات الأوروبية، لافتاً إلى العمل حالياً مع شركات ووجهات أخرى لتوسيع هذه الشبكة.
إعادة سوريا إلى خارطة النقل الجوي الإقليمي والدولي
ولفت الحصري إلى أن استعادة الربط الجوي المباشر مع أوروبا تمثل أولوية مهمة خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن ما تشهده سوريا هو جزء من عملية أوسع لإعادتها إلى خارطة النقل الجوي الإقليمي والدولي، حيث يجري العمل بالتوازي على جذب الناقلات الأجنبية وتوسيع شبكة الناقل الوطني.
وأكد أن الهدف هو ألا تكون عودة الرحلات الأوروبية حالات منفردة، وإنما بداية لشبكة منتظمة ومتنامية تربط دمشق وبقية المطارات السورية بالمدن الأوروبية الرئيسية.
وبيّن الحصري أن الخطوط الجوية السورية ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن عدد من الوجهات الأوروبية الجديدة، مشيراً إلى أن العمل يجري على استكمال الإجراءات التشغيلية والتنظيمية اللازمة لهذه الوجهات.
يشار إلى أن سوريا وألمانيا وقعتا في قصر المؤتمرات بدمشق، الاتفاقية النهائية للنقل الجوي في 16 تموز الماضي، التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.