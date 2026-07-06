الشرع: فرنسا من أصدقاء الشعب السوري وسنوقع اتفاقات اقتصادية مهمة خلال زيارة الرئيس ماكرون

دمشق -سانا



أكد الرئيس أحمد الشرع أن فرنسا من أصدقاء الشعب السوري منذ أيام الثورة التي قمعها النظام البائد، ومنذ التحرير تواصل معنا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكان لفرنسا دور بنّاء في إلغاء العقوبات عن سوريا.



وقال الرئيس الشرع في مقابلة بثت اليوم الأحد على قناة BFMTV الفرنسية:

– إن زيارة الرئيس الفرنسي لسوريا تشكل تطوراً ‏مهماً في العلاقة بين البلدين‎.‎

-ستقوم فرنسا بالعمل في البنية التحتية والقطاع ‏المالي، وهناك الكثير من القطاعات التي تستطيع ‏فرنسا العمل بها‎.‎

-ستكون هناك اتفاقيات خلال زيارة ماكرون إلى سوريا، فإعادة بناء الدولة تقوم على أطر متعددة مثل إعادة الإعمار، وتمكين مؤسسات الدولة.

– سوريا تجاوزت الكثير من العقبات، وأنشأت في ‏الأشهر الأخيرة علاقات ممتازة مع العديد من الدول، وكان ‏لفرنسا دور في انفتاح سوريا على الخارج.



– سوريا تشهد اليوم مرحلة إعادة الإعمار، ويوجد فيها الكثير من المقومات، وهي بحاجة إلى الدول المتقدمة في التقنيات، وفرنسا من الدول الأكثر تطوراً في هذا المجال.



-النظام البائد نشط في صناعة وتجارة ‏المخدرات، ومنذ قدومنا إلى دمشق فككنا شبكات صناعة ‏وتجارة المخدرات.‏



وكان الرئيس ماكرون وصل مساء اليوم الإثنين إلى سوريا في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ عام 2009 لتجسد انتقال العلاقات السورية ـ الفرنسية إلى مرحلة ‌‏جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة.‏

يتبع…