بخيوط المكرمية.. فاطمة تواصل نسج حلمها

دمشق-سانا

تقضي فاطمة معطي معظم يومها بين مسؤوليات المنزل والعمل على حياكة قطع المكرمية، فما إن تنتهي من أعمالها المنزلية حتى تجلس أمام خيوطها، لتقضي ساعات طويلة في نسج أعمالها اليدوية دون أن تشعر بمرور الوقت.

وتقول في حديثها لــ سانا: “إن لحظة اكتمال كل قطعة هي الأجمل في يومي، إذ أشعر وكأنها تحمل جزءاً من روحي بعد ساعات من الصبر والعمل”.

الداعم الأول

وتؤكد فاطمة وهي أم لخمسة أبناء أن أسرتها كانت الداعم الأكبر لمسيرتها، إذ شجعها أبناؤها (ثلاث فتيات وشابان) منذ البداية، وكانوا أول من يحتفي بكل عمل جديد تنجزه، معربة عن فخرها بإكمالهم تعليمهم الجامعي، وبتمكن بعضهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة.

تقدير لمسيرة مهنية

وحصدت فاطمة خلال مسيرتها العديد من شهادات التقدير، من بينها تكريمات من كليتي الآداب والعلوم، وحاضنة تدمر، ومعرض قلعة دمشق، إلى جانب مؤسسات وجمعيات كرمتها تقديراً لتميزها في مجال الحرف اليدوية.

حلم لم يكتمل بعد

ورغم سنوات الخبرة والنجاح، لا تزال فاطمة تحمل حلماً بسيطاً، يتمثل في افتتاح ورشة خاصة بها، تجمع بين الإنتاج والتدريب، لتعليم النساء الحرف اليدوية ومساعدتهن على تحويلها إلى مصدر دخل يحقق لهن الاستقرار الاقتصادي.

وتؤكد فاطمة أن الحفاظ على الحرف اليدوية مسؤولية جماعية، وأن المكرمية بالنسبة لها ليست مجرد مهنة، بل هوية ورسالة وحياة كاملة تُنسج بخيط، وصبر، وإيمان بأن الأحلام الصغيرة قادرة على أن تصنع فرقاً كبيراً.