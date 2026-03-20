الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتطبيق زيادات نوعية على رواتب وأجور العاملين في ثماني جهات عامة

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 68 لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

يرسم ما يلي:

المادة (1):

تُطبّق لائحة زيادة نوعية مرفقة بهذا المرسوم على رواتب وأجور العاملين في الجهات العامة الآتية، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام /2004/:

أ- وزارة الصحة.

ب- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ج- وزارة التربية والتعليم.

د- وزارة الأوقاف.

ه- مصرف سورية المركزي.

و- الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

ز- الجهاز المركزي للرقابة المالية.

ح- هيئة الطاقة الذرية.

المادة (2):

يدخل في شمول المادة الأولى المسميات الوظيفية المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم جميعها.

المادة (3):

يتقاضى العاملون في الشأن الصحي ووزارة التربية والتعليم المستفيدون من الزيادات المذكورة بالمادة (1) بالمناطق النائية وشبه النائية تعويضاً يُحدّد بالتعليمات التنفيذية.

المادة (4):

يُصدر وزير المالية بالتنسيق مع السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادة (5):

يُنشر هذا المرسوم، ويُعد نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/5/2026.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية