الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتطبيق زيادات نوعية على رواتب وأجور العاملين في ثماني جهات عامة

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 68 لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
يرسم ما يلي:

المادة (1):
تُطبّق لائحة زيادة نوعية مرفقة بهذا المرسوم على رواتب وأجور العاملين في الجهات العامة الآتية، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام /2004/:
أ- وزارة الصحة.
ب- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ج- وزارة التربية والتعليم.
د- وزارة الأوقاف.
ه- مصرف سورية المركزي.
و- الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
ز- الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ح- هيئة الطاقة الذرية.

المادة (2):
يدخل في شمول المادة الأولى المسميات الوظيفية المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم جميعها.

المادة (3):
يتقاضى العاملون في الشأن الصحي ووزارة التربية والتعليم المستفيدون من الزيادات المذكورة بالمادة (1) بالمناطق النائية وشبه النائية تعويضاً يُحدّد بالتعليمات التنفيذية.

المادة (4):
يُصدر وزير المالية بالتنسيق مع السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادة (5):
يُنشر هذا المرسوم، ويُعد نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/5/2026.

أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك