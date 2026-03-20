الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتطبيق زيادات نوعية على رواتب وأجور العاملين في ثماني جهات عامة

دمشق-سانا
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 68 لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة.
وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
يرسم ما يلي:
المادة (1):
تُطبّق لائحة زيادة نوعية مرفقة بهذا المرسوم على رواتب وأجور العاملين في الجهات العامة الآتية، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام /2004/:
أ- وزارة الصحة.
ب- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ج- وزارة التربية والتعليم.
د- وزارة الأوقاف.
ه- مصرف سورية المركزي.
و- الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
ز- الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ح- هيئة الطاقة الذرية.
المادة (2):
يدخل في شمول المادة الأولى المسميات الوظيفية المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم جميعها.
المادة (3):
يتقاضى العاملون في الشأن الصحي ووزارة التربية والتعليم المستفيدون من الزيادات المذكورة بالمادة (1) بالمناطق النائية وشبه النائية تعويضاً يُحدّد بالتعليمات التنفيذية.
المادة (4):
يُصدر وزير المالية بالتنسيق مع السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة (5):
يُنشر هذا المرسوم، ويُعد نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/5/2026.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية