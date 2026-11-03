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3677 شجرة زُرعت في اليوم الأول من فعاليات يوم البيئة الوطني بمحافظة حلب

3677 شجرة زُرعت في اليوم الأول لفعاليات 3677 شجرة زُرعت في اليوم الأول من فعاليات يوم البيئة الوطني بمحافظة حلب

3677 شجرة زُرعت في اليوم الأول من فعاليات يوم البيئة الوطني بمحافظة حلب، توزعت على خمس مدن ومناطق، ضمن جهود توسيع المساحات الخضراء وتعزيز الوعي البيئي بمشاركة الجهات المعنية والمتطوعين والأهالي.

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