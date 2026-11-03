3677 شجرة زُرعت في اليوم الأول من فعاليات يوم البيئة الوطني بمحافظة حلب تاريخ النشر: 2026/11/03 4:06 مساءً اخر تحديث: 2026/11/03 4:06 مساءً 3677 شجرة زُرعت في اليوم الأول من فعاليات يوم البيئة الوطني بمحافظة حلب، توزعت على خمس مدن ومناطق، ضمن جهود توسيع المساحات الخضراء وتعزيز الوعي البيئي بمشاركة الجهات المعنية والمتطوعين والأهالي. أكثر من 95 ألف منزل متضرر وتحديات في إزالة الأنقاض تعكس واقع محافظة درعا الإنساني والتنموي شرطة الميدان بحلب تقبض على عصابة تمتهن أعمال السلب 3181 عائلة عادت إلى رأس العين وقراها.. ضمن برنامج العودة الطوعية قوى الأمن الداخلي تؤمن خروج المدنيين من حي الشيخ مقصود إلى مناطق آمنة في مدينة حلب ما هي أبرز قطاعات التعاون الممكنة في قائمة أعمال المجلس السوري – الباكستاني؟ صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حلبيوم البيئة الوطني مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا هيكل لـ سانا: رقمنة تسجيل الشركات تعزز التحول الرقمي وتيسّر الخدمات مدير إدارة التعاون الدولي يبحث في القنيطرة الاحتياجات التنموية وتعزيز الدعم لها الأمطار الغزيرة والسيول تلحق أضراراً بالأراضي الزراعية في ريفي دير الزور والرقة كارني: محادثة جيدة مع ترامب بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين مجلس التعليم العالي يصدر قراراً بإحداث درجتي ماجستير جديدتين في جامعة الفرات بدير الزور آخر الأخبار انفوغراف 3677 شجرة زُرعت في اليوم الأول من فعاليات يوم البيئة الوطني بمحافظة حلب اقتصاد سورياسوريا والعالم المالية ومؤسسة التمويل الدولية تبحثان دعم التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات دولي فون دير لاين تؤكد أهمية مبادرة تأسيس الشركات الأوروبية الموحدة