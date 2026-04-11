جلسات إرشادية في الرقة ضمن التحضيرات النهائية لموسم الحج

الرقة-سانا

نظمت محافظة الرقة جلسات توعوية وإرشادية للأشخاص المقبولين لأداء فريضة الحج، وذلك ضمن المرحلة النهائية من التحضيرات الخاصة بسفرهم إلى بيت الله الحرام.

وأوضح مدير دائرة الحج في المنطقة الشرقية محمد المحمد في تصريح لمراسل سانا اليوم السبت، أن التحضيرات شملت تنظيم جلسات مكثفة حول مناسك الحج، إضافة إلى الإرشادات الإدارية والصحية، مشيراً إلى أن هذه البرامج تستهدف نحو 2100 شخص من محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.

وبين أنه أُقيم اليوم السبت جلسة توعوية في جامع أهل بدر بمدينة الرقة، بحضور عدد من المقبولين لأداء فريضة الحج، جرى خلالها شرح مناسك الحج بالتفصيل، إلى جانب تقديم التعليمات الإدارية والصحية اللازمة لضمان رحلة آمنة ومنظمة، ولفت إلى استمرار تنظيم الجلسات واللقاءات خلال الأيام القادمة، في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الحجاج إلى مكة المكرمة.

وكانت دائرة الحج في المنطقة الشرقية نفذت عدة جلسات على مستوى كل محافظة، بالتوازي مع جلسات فرعية لكل مجموعة على حدة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التوعية والاستعداد.