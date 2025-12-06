الرئيس الشرع يلتقي مع بعثة المنتخب الوطني السوري لكرة القدم المشارك في بطولة كأس العرب 2025

photo 2025 12 06 01 07 13 1 الرئيس الشرع يلتقي مع بعثة المنتخب الوطني السوري لكرة القدم المشارك في بطولة كأس العرب 2025

الدوحة-سانا

التقى الرئيس أحمد الشرع مع بعثة المنتخب الوطني السوري لكرة القدم، المشارك في بطولة كأس العرب 2025، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة خلال زيارته الرسمية للمشاركة في منتدى الدوحة 2025.

