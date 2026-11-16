مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للتعليم التقاني ومؤسسة بنفسج لتعزيز قدرات الطلبة ‏

دمشق-سانا
وقّع المجلس الأعلى للتعليم التقاني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة بنفسج للإغاثة والتنمية، مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والأكاديمي والتقاني بهدف تطوير منظومة التعليم التقاني وربط مخرجاتها باحتياجات التنمية وسوق العمل، وتعزيز قدرات الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية.
ووقع المذكرة عن المجلس معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد وعن المؤسسة رئيسها التنفيذي علاء البكور، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أمس الأحد في مبنى الوزارة بدمشق.
وبموجب المذكرة يتعاون الطرفان في تمكين طلبة المعاهد التقانية عبر تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وأنشطة تستهدف تنمية المهارات الشخصية ومهارات التواصل والعرض والإلقاء، والتخطيط للمسار المهني، وريادة الأعمال، والمهارات الرقمية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والعمل الجماعي، والمبادرات المجتمعية، ويستهدف هذا المسار تدريب 500 طالب وطالبة من مختلف المعاهد التقنية.
كما تتضمن المذكرة بناء قدرات الكوادر التدريسية والإدارية من خلال تقييم الاحتياجات التدريبية، وإعداد وتنفيذ برامج بناء القدرات، وتنفيذ برامج إعداد المدربين (TOT)، وتطوير المهارات القيادية والإدارية، ودمج أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتستهدف تدريب 200 مدرس وموظف إداري في المعاهد التقنية.
وحسب المذكرة يتعاون الطرفان في مجال التطوير المؤسسي والربط بسوق العمل عبر إعداد وتطوير دليل إجراءات تشغيلي (SOP) خاص بدمج الطلبة والخريجين في سوق العمل، وتنظيم فعاليات ومنتديات ومؤتمرات تجمع المؤسسات التعليمية مع أصحاب العمل، ودعم المبادرات التي تعزِّز فرص التدريب والتشغيل، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الداعمة.
وتُعد منظمة بنفسج للإغاثة والتنمية منظمة إنسانية غير ربحية، بدأت نشاطها التطوعي أواخر عام 2011، وأُسست بصفتها منظمة رسمية في نهاية عام 2013، وتعمل على دعم المجتمعات المتضررة وتعزيز صمودها من خلال برامج ومشاريع تشمل قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وسبل العيش والمأوى والحماية والمياه، إضافة إلى بناء قدرات الشباب وتمكين النساء.