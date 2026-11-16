مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للتعليم التقاني ومؤسسة بنفسج لتعزيز قدرات الطلبة ‏

دمشق-سانا‏

‏وقّع المجلس الأعلى للتعليم التقاني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة بنفسج ‏للإغاثة والتنمية، مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والأكاديمي والتقاني بهدف تطوير منظومة ‏التعليم التقاني وربط مخرجاتها باحتياجات التنمية وسوق العمل، وتعزيز قدرات الطلبة ‏والكوادر التدريسية والإدارية.‏

‏ووقع المذكرة عن المجلس معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب عبد ‏الحميد الخالد وعن المؤسسة رئيسها التنفيذي علاء البكور، وذلك بحضور وزير التعليم ‏العالي والبحث ‏العلمي مروان الحلبي، أمس الأحد في مبنى الوزارة بدمشق.‏

وبموجب المذكرة يتعاون الطرفان في تمكين طلبة المعاهد التقانية عبر تصميم وتنفيذ ‏برامج تدريبية وورش عمل وأنشطة تستهدف تنمية المهارات الشخصية ومهارات التواصل ‏والعرض والإلقاء، والتخطيط للمسار المهني، وريادة الأعمال، والمهارات الرقمية، والتحول ‏الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والعمل الجماعي، والمبادرات المجتمعية، ويستهدف هذا ‏المسار تدريب 500 طالب وطالبة من مختلف المعاهد التقنية.‏

كما تتضمن المذكرة بناء قدرات الكوادر التدريسية والإدارية من خلال تقييم الاحتياجات ‏التدريبية، وإعداد وتنفيذ برامج بناء القدرات، وتنفيذ برامج إعداد المدربين (‏TOT‏)، ‏وتطوير المهارات القيادية والإدارية، ودمج أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ‏التعليم والتدريب، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتستهدف تدريب 200 مدرس ‏وموظف إداري في المعاهد التقنية.‏

‏وحسب المذكرة يتعاون الطرفان في مجال التطوير المؤسسي والربط بسوق العمل عبر ‏إعداد وتطوير دليل إجراءات تشغيلي (‏SOP‏) خاص بدمج الطلبة والخريجين في سوق ‏العمل، وتنظيم فعاليات ومنتديات ومؤتمرات تجمع المؤسسات التعليمية مع أصحاب ‏العمل، ودعم المبادرات التي تعزِّز فرص التدريب والتشغيل، وتشجيع الشراكات مع القطاع ‏الخاص والجهات الداعمة.‏

وتُعد منظمة بنفسج للإغاثة والتنمية منظمة إنسانية غير ربحية، بدأت نشاطها التطوعي ‏أواخر عام 2011، وأُسست بصفتها منظمة رسمية في نهاية عام 2013، وتعمل على ‏دعم المجتمعات المتضررة وتعزيز صمودها من خلال برامج ومشاريع تشمل قطاعات ‏الصحة والتعليم والأمن الغذائي وسبل العيش والمأوى والحماية والمياه، إضافة إلى بناء ‏قدرات الشباب وتمكين النساء.‏