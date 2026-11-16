غرفة تجارة وصناعة درعا تبحث مع وفد أردني تأسيس مركز للتدريب المهني بدعم ‏ألماني

درعا-سانا
بحثت غرفة تجارة وصناعة درعا اليوم الإثنين، مع مدير غرفة صناعة إربد نضال الصدر، سبل تأسيس مركز للتدريب المهني في درعا، بدعم وتمويل من غرفة كولن الحرفية الألمانية، بهدف تأهيل الكوادر الشابة وتطوير مهاراتها المهنية، وتعزيز قدرات العاملين في القطاعين الصناعي والحرفي، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويوفر فرصاً جديدة للشباب.
وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا نشأت الرفاعي في تصريح لمراسل سانا، أن زيارة الوفد الأردني تهدف إلى الاطلاع على المساحة التي خصصتها الغرفة في الطابق الأخير من مبناها لإقامة المركز، والتي خضعت لتأهيل أولي لتكون مقراً لتدريب الشباب، ولا سيما الخريجين الجدد والمنتسبين إلى الجمعيات، والراغبين في تطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات اللازمة لدخول سوق العمل.
وأوضح الرفاعي أن المركز يحتاج إلى توفير أجهزة الكمبيوتر والمقاعد وشاشات العرض وغيرها من المستلزمات التقنية واللوجستية، مبيناً أن غرفة كولن الحرفية أبدت استعداداً إيجابياً للتعاون خلال اجتماعين سابقين عُقدا عبر تقنية الاتصال المرئي.
تعاون سوري أردني لتطوير القدرات
من جهته، قال مدير عام غرفة صناعة إربد نضال الصدر: إن التعاون يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها غرفة صناعة إربد مع غرفة تجارة وصناعة درعا مطلع العام الحالي، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتطوير الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية وتقديم دعم فني ولوجستي للغرفة في درعا.
وتُعد غرفة كولن الحرفية الألمانية من المؤسسات المعنية بتنظيم ودعم قطاع الحرف والمهن وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني، وتعزيز مهارات العاملين وربط التدريب بمتطلبات سوق العمل.