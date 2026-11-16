غرفة تجارة وصناعة درعا تبحث مع وفد أردني تأسيس مركز للتدريب المهني بدعم ‏ألماني

درعا-سانا

بحثت غرفة تجارة وصناعة درعا اليوم الإثنين، مع مدير غرفة صناعة إربد نضال ‏الصدر، سبل تأسيس مركز للتدريب المهني في درعا، بدعم وتمويل من غرفة كولن ‏الحرفية الألمانية، بهدف تأهيل الكوادر الشابة وتطوير مهاراتها المهنية، وتعزيز قدرات ‏العاملين في القطاعين الصناعي والحرفي، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويوفر فرصاً ‏جديدة للشباب.‏

وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا نشأت الرفاعي في تصريح لمراسل سانا، أن ‏زيارة الوفد الأردني تهدف إلى الاطلاع على المساحة التي خصصتها الغرفة في الطابق ‏الأخير من مبناها لإقامة المركز، والتي خضعت لتأهيل أولي لتكون مقراً لتدريب الشباب، ‏ولا سيما الخريجين الجدد والمنتسبين إلى الجمعيات، والراغبين في تطوير مهاراتهم ‏واكتساب الخبرات اللازمة لدخول سوق العمل.‏

وأوضح الرفاعي أن المركز يحتاج إلى توفير أجهزة الكمبيوتر والمقاعد وشاشات العرض ‏وغيرها من المستلزمات التقنية واللوجستية، مبيناً أن غرفة كولن الحرفية أبدت استعداداً ‏إيجابياً للتعاون خلال اجتماعين سابقين عُقدا عبر تقنية الاتصال المرئي.‏

تعاون سوري أردني لتطوير القدرات

من جهته، قال مدير عام غرفة صناعة إربد نضال الصدر: إن التعاون يأتي في إطار ‏مذكرة التفاهم التي وقعتها غرفة صناعة إربد مع غرفة تجارة وصناعة درعا مطلع العام ‏الحالي، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتطوير الخدمات المقدمة للقطاع ‏الصناعي، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية وتقديم دعم فني ولوجستي للغرفة في درعا.‏

وتُعد غرفة كولن الحرفية الألمانية من المؤسسات المعنية بتنظيم ودعم قطاع الحرف ‏والمهن وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني، وتعزيز مهارات العاملين وربط التدريب ‏بمتطلبات سوق العمل. ‏