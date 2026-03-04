الرئيس الشرع يبحث مع إعلاميين ونشطاء دور الإعلام والمبادرات المجتمعية بتعزيز الوعي

دمشق-سانا

التقى الرئيس أحمد الشرع، أمس الثلاثاء، عدداً من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني، في قصر الشعب بدمشق.

وخلال اللقاء، جرى بحث دور الإعلام والمبادرات المجتمعية في تعزيز الوعي العام وترسيخ المسؤولية الوطنية.

واستعرض الرئيس الشرع أبرز القضايا والتحديات على الساحة المحلية، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.