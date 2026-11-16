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أمر ملكي سعودي بتعيين رئيس الأركان قائداً للقوات المشتركة للتحالف خلفاً للسلمان

788927.jpeg أمر ملكي سعودي بتعيين رئيس الأركان قائداً للقوات المشتركة للتحالف خلفاً للسلمان
الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-الرياض-واس

الرياض-سانا

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بتعيين رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي قائداً للقوات المشتركة للتحالف، إضافة إلى مهامه الحالية، خلفاً للفريق الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الأمر الملكي الصادر اليوم الإثنين نص على تعيين السلمان مستشاراً لوزير الدفاع للشؤون العسكرية.

وكان السلمان تولى قيادة القوات المشتركة في الـ 29 من آب 2024، بموجب أمر ملكي قضى بترقيته إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً لها، خلفاً للفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، الذي أُحيل إلى التقاعد بموجب الأمر ذاته.

أما الرويلي، فيشغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة منذ شباط 2018، بعد أن كان قائداً للقوات الجوية الملكية السعودية، ونائباً لرئيس هيئة الأركان العامة.

ويعد الرويلي من أبرز القيادات العسكرية السعودية، وتولى خلال مسيرته عدداً من المناصب القيادية في القوات المسلحة.

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