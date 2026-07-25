الرئيس الشرع يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة في دمشق

دمشق-سانا

استقبل الرئيس أحمد الشرع الأمين العام للأمم المتحدة ‏أنطونيو غوتيريش اليوم السبت في قصر الشعب بدمشق‎.‎

ووصل غوتيريش والوفد المرافق له إلى مطار ‏دمشق ‏الدولي صباح اليوم، وكان في استقباله وزير ‏الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وذلك في ‏إطار زيارة تاريخية لسوريا ‏تعتبر الأولى لأمين عام ‏الأمم المتحدة منذ عام 2009.

وعقب وصوله إلى دمشق أكد غوتيرش عبر حسابه على منصة (إكس) أن الأمم المتحدة تقف مع سوريا في ‏هذه اللحظة المفصلية‎. مضيفا أنه جاء إليها في زيارة تضامنية.

و ناشد غوتيرش عبر تدوينته ‌‏المجتمع الدولي ألا يدخر أي ‏جهد ‏لدعم الشعب السوري.‏

وكانت الأمم المتحدة أعلنت قبل وصول غوتيرش أن أمينها العام سيؤكد الالتزام بدعم الحكومة والشعب السوريين في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد، وسيشدد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

كما أشارت إلى أن الزيارة ستشكل أيضاً فرصة للاطلاع عن كثب على الآمال والتحديات، التي تواجه السوريين والوقوف على آثار سنوات الحرب الطويلة.

يتبع…

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