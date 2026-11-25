لاهاي-سانا
بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رئيس الوفد السوري، رائد الصالح، مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور، سبل تعزيز التعاون بين سوريا والمنظمة، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في لاهاي.
وتناول الاجتماع الذي عُقد أمس الإثنين وضع خارطة طريق مشتركة وفق جدول زمني محدد لمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية الذي خلّفه النظام البائد، إلى جانب تعزيز قدرات الفرق الوطنية للتعامل الآمن مع المواقع والمخلفات الكيميائية، بما يضمن حماية المدنيين وحفظ الأدلة.
كما بحث مواصلة التعاون والتنسيق مع رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة
وفي سياق متصل، بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، السفير محمد البصري، سبل مواصلة التعاون والتنسيق لدعم الجهود السورية الرامية إلى إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية بصورة نهائية وآمنة.
وأعرب الصالح خلال اللقاء عن تقديره لدور المملكة المغربية في دعم استعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها داخل المنظمة، وجهودها في بناء التوافق الدولي حول القرار.
وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أكد في كلمة أمام الدورة الـ 31 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في مدينة لاهاي أمس، أن سوريا قطعت خطوات عملية مهمة في معالجة إرث البرنامج الكيميائي الذي خلَّفه النظام البائد، مشيراً إلى أن نجاح سوريا في تدمير أول صاروخ كيميائي من المخزون الذي ورثته، تحت تحقق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يشكل تحولاً تاريخياً في مسار التعامل مع هذا الملف.