لاهاي-سانا‏

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رئيس الوفد السوري، رائد الصالح، مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة ‏الكيميائية سابرينا دالافيور، سبل تعزيز التعاون بين سوريا والمنظمة، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثلاثين ‏لمؤتمر الدول الأطراف في لاهاي.‏

وتناول الاجتماع الذي عُقد أمس الإثنين وضع خارطة طريق مشتركة وفق جدول زمني محدد لمعالجة ملف الأسلحة ‏الكيميائية الذي خلّفه النظام البائد، إلى جانب تعزيز قدرات الفرق الوطنية للتعامل الآمن مع المواقع والمخلفات الكيميائية، ‏بما يضمن حماية المدنيين وحفظ الأدلة.‏

كما بحث مواصلة التعاون والتنسيق مع رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة

وفي سياق متصل، بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة حظر الأسلحة ‏الكيميائية، ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، السفير محمد البصري، سبل مواصلة التعاون والتنسيق لدعم الجهود السورية ‏الرامية إلى إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية بصورة نهائية وآمنة.‏

وأعرب الصالح خلال اللقاء عن تقديره لدور المملكة المغربية في دعم استعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها داخل المنظمة، ‏وجهودها في بناء التوافق الدولي حول القرار.‏

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أكد في كلمة أمام الدورة الـ 31 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر ‌‏الأسلحة الكيميائية، في مدينة لاهاي أمس، أن سوريا قطعت ‏خطوات عملية مهمة في معالجة إرث البرنامج الكيميائي الذي ‏خلَّفه النظام البائد، ‏مشيراً إلى أن نجاح سوريا في تدمير أول صاروخ كيميائي من المخزون الذي ورثته، ‏تحت تحقق الأمانة ‏الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يشكل تحولاً تاريخياً في مسار ‏التعامل مع هذا الملف.‏