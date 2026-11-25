أنقرة -سانا

حقق فريق غلطة سراي التركي فوزه الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا، بتغلبه على ضيفه أستون فيلا الإنكليزي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

سجل هدف المباراة الوحيد البديل دينيز جول في الدقيقة 77، مانحاً فريقه ثلاث نقاط غالية في سعيه لمواصلة المنافسة في البطولة.

الفوز رفع رصيد غلطة سراي إلى 9 نقاط بعد أن حقق الفوز الثالث توالياً مقابل خسارتين، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند تسع نقاط أيضاً عقب تلقيه للخسارة الثانية مقابل تحقيقه 3 انتصارات.