وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي يبحثان مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية فرص التعاون

واشنطن-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية مع الرئيس التنفيذي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية غياث شابسيغ، الدعم الفني وبناء القدرات في موضوعات الصيرفة الإسلامية، والمشورة الفنية لإصدار صكوك سيادية.

وجرى خلال اللقاء اليوم الأحد، بحث سبل تنفيذ قرار المصرف بإحداث مركز متخصص (center of excellence) للصيرفة الإسلامية لدى المصرف، بما يسهم في تنظيم هذا القطاع وتطوير أدواته، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

وقال الحصرية في تصريح: إن الاجتماع مع شابسيغ يأتي في إطار توجه المصرف المركزي استراتيجياً نحو تطوير القطاع المصرفي الإسلامي في سوريا وتعزيز دوره في المرحلة المقبلة.

وأوضح الحصرية أن المركز يهدف لتطوير آليات تحديث الخدمات المصرفية الإسلامية، وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، وتعزيز الثقة بهذا النوع من التمويل.

وأشار إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار رؤية أوسع تهدف إلى جعل سوريا، على المدى المتوسط والبعيد، مركزاً إقليمياً للخدمات المالية الإسلامية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها الاقتصادية، إضافة إلى الطلب المتزايد على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة.

ولفت الحصرية إلى أن هذه الخطوة تحمل في طياتها فرصاً كبيرة للنمو والاستثمار، وتؤكد أهمية تطوير البنية التشريعية والتقنية للقطاع المالي، بما يواكب التحولات العالمية في الصناعة المصرفية الإسلامية.

وعقدت اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026 في واشنطن العاصمة خلال الفترة من الـ 13 إلى الـ 18 من نيسان الجاري، بمشاركة قادة الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، وتحديات التنمية، واستقرار الأسواق المالية، وتركز اجتماعات هذا العام على قضايا الحرب الجيوسياسية، والتضخم، وتعزيز سلاسة إمدادات الطاقة.