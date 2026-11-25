لاهاي-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نيكول شامبين سبل تعزيز التعاون الفني والعملياتي، في مجال التخلص من مخلفات الأسلحة الكيميائية في عهد النظام البائد.

وتناول اللقاء الذي جرى أمس الإثنين، على هامش أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في لاهاي، سبل رفع قدرات الفرق الوطنية السورية من خلال التدريب والتجهيز وتقديم الدعم الفني المتخصص، بما يسهم في إنهاء الملف الكيميائي بصورة آمنة.

تعزيز التعاون السوري البريطاني

كما بحث الصالح مع السفير البريطاني لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كريس رامبلينغ والوفد المرافق له، آفاق التعاون السوري البريطاني في معالجة إرث الأسلحة الكيميائية الذي خلّفه النظام البائد.



وتناول الاجتماع سبل تعزيز قدرات الفرق الوطنية من خلال توفير الخبرات والتدريب والمعدات اللازمة، إلى جانب دعم جهود تحقيق العدالة والمساءلة المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.



وكان مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب أكد في تشرين الثاني 2025 الحرص على تعزيز التعاون المتبادل مع المنظمة، مشيراً إلى أن سوريا اليوم لم تعد تهديداً كما كانت في حقبة النظام البائد، وبوصلتها حقوق الضحايا والناجين وتدمير أي بقايا للأسلحة الكيميائية، كما تريد أن تحصل على جميع حقوقها في المنظمة.