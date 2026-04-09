مباحثات سورية سعودية في الرياض حول تطوير آليات إدارة الطوارئ ومنظومة الدفاع المدني

DSC01435 مباحثات سورية سعودية في الرياض حول تطوير آليات إدارة الطوارئ ومنظومة الدفاع المدني

الرياض-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، مع المدير العام للمديرية العامة للدفاع المدني السعودي في الرياض، اللواء حمود بن سليمان الفرج، تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الكوارث والحماية المدنية.

DSC01346 مباحثات سورية سعودية في الرياض حول تطوير آليات إدارة الطوارئ ومنظومة الدفاع المدني

وناقش الجانبان آليات تطوير قدرات الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحوادث الطارئة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

DSC02262 مباحثات سورية سعودية في الرياض حول تطوير آليات إدارة الطوارئ ومنظومة الدفاع المدني

وفي سياق متصل، زار الوزير الصالح مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في مدينة الرياض، واطلع على “آلية عمله ودوره في استقبال البلاغات الطارئة وتنسيق الاستجابة السريعة بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية”.

كما شملت زيارة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث معهد الدفاع المدني السعودي في الرياض، حيث اطلع على “البرامج التدريبية والتأهيلية التي يقدمها المعهد لإعداد كوادر متخصصة في مجالات الحماية المدنية والاستجابة للطوارئ”.

DSC02221 مباحثات سورية سعودية في الرياض حول تطوير آليات إدارة الطوارئ ومنظومة الدفاع المدني
DSC02224 مباحثات سورية سعودية في الرياض حول تطوير آليات إدارة الطوارئ ومنظومة الدفاع المدني
DSC02233 مباحثات سورية سعودية في الرياض حول تطوير آليات إدارة الطوارئ ومنظومة الدفاع المدني
DSC01385 مباحثات سورية سعودية في الرياض حول تطوير آليات إدارة الطوارئ ومنظومة الدفاع المدني
DSC01389 مباحثات سورية سعودية في الرياض حول تطوير آليات إدارة الطوارئ ومنظومة الدفاع المدني
DSC01429 مباحثات سورية سعودية في الرياض حول تطوير آليات إدارة الطوارئ ومنظومة الدفاع المدني
DSC01441 مباحثات سورية سعودية في الرياض حول تطوير آليات إدارة الطوارئ ومنظومة الدفاع المدني
