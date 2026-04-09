مباحثات سورية سعودية في الرياض حول تطوير آليات إدارة الطوارئ ومنظومة الدفاع المدني

الرياض-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، مع المدير العام للمديرية العامة للدفاع المدني السعودي في الرياض، اللواء حمود بن سليمان الفرج، تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الكوارث والحماية المدنية.

وناقش الجانبان آليات تطوير قدرات الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحوادث الطارئة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وفي سياق متصل، زار الوزير الصالح مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في مدينة الرياض، واطلع على “آلية عمله ودوره في استقبال البلاغات الطارئة وتنسيق الاستجابة السريعة بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية”.

كما شملت زيارة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث معهد الدفاع المدني السعودي في الرياض، حيث اطلع على “البرامج التدريبية والتأهيلية التي يقدمها المعهد لإعداد كوادر متخصصة في مجالات الحماية المدنية والاستجابة للطوارئ”.