أعضاء الهيئة الناخبة في المركز الانتخابي بمدينة درعا يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب منذ 4 ثواني قائمة الصور 1/3 السير الذاتية للسادة الوزراء في التشكيلة الحكومية السورية الجديدة أول عيد بعد التحرير.. ساحات الألعاب في ريف دمشق تعيد رسم أجواء البهجة والفرح أهالي بلدة دير علي بريف دمشق يسلّمون أول دفعة من السلاح تحت إشراف قوات الأمن العام جولة لعناصر الرقابة التموينية على الأسواق الشعبية ومحلات اللحوم في طرطوس.. وإغلاق عدد من المحال المخالفة أسواق محافظة اللاذقية تشهد حركة نشطة مع الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع والمواد الغذائية الوسوم:انتخابات مجلس الشعبدرعامجلس الشعب السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 3 أعضاء الهيئة الناخبة في المركز الانتخابي بمدينة درعا يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب منذ 4 ثواني محافظ ريف دمشق: نشهد اليوم أهم عملية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد التحرير منذ 6 دقائق 4 انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي في مدينة حماة لتأمين انتخابات مجلس الشعب منذ 12 دقيقة ليتوانيا تعيد فتح المطار الرئيسي أمام الملاحة الجوية بعد إغلاقه لساعات منذ 21 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: