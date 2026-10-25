الضابطة المائية تردم بئراً مخالفة وتضبط حفارة بريف درعا الغربي

درعا-سانا

ردمت الضابطة المائية التابعة لمديرية الموارد المائية في درعا اليوم الأحد، بئراً مخالفة في منطقة السامرية بين بلدتي جلين وسحم الجولان بريف درعا الغربي، كما ضبطت الحفارة المستخدمة في أعمال الحفر.

وأوضح رئيس شعبة التشريع المائي وعضو الضابطة المائية في المنطقة الغربية بمديرية الموارد المائية، عيسى النهار، في تصريح لمراسل سانا، أنه جرى تنظيم الضبط القانوني بحق المخالف، بمؤازرة قوى الأمن الداخلي في منطقة الشجرة، وردم البئر وفق الأصول القانونية وأحكام قانون التشريع المائي.

وأشار النهار إلى أن المخالفة رُصدت في مراحلها الأولى، حيث بلغ عمق الحفر نحو 40 متراً، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية لرصد المخالفات والحد من الحفر العشوائي للآبار، بما يسهم في حماية المياه الجوفية وضمان توفير مياه الشرب للمواطنين بالمواصفات المطلوبة.

وكانت محافظة درعا ردمت في 11 تشرين الأول الجاري بئراً مخالفة في ريف المحافظة الأوسط، بعد استئناف صاحبها أعمال الحفر رغم إنذاره سابقاً، نظراً لقرب البئر من خط الإرواء المغذي لمدينة درعا.