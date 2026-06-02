درعا.. مؤتمر “الإعمار من خلال الاستثمار” يناقش التحديات وآليات دعم التنمية الاقتصادية

درعا-سانا

أكد المشاركون في مؤتمر” الإعمار من خلال الاستثمار” الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة درعا اليوم الثلاثاء، أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم بدعم عملية التنمية الاقتصادية وتحريك عجلة الاستثمار في المحافظة، وذلك بحضور محافظ درعا أنور طه الزعبي، ونائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن، وعدد من التجار والصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال والفعاليات المجتمعية.

وشهد المؤتمر الذي تزامن مع انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة تجارة وصناعة درعا نقاشات موسعة تناولت واقع الاستثمار في المحافظة، والتحديات التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي، إضافة إلى طرح مجموعة من المقترحات والمطالب المتعلقة بتطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية، وتحسين الخدمات الداعمة للاستثمار.

وأوضح الزعبي في تصريح صحفي عقب المؤتمر، أن المؤتمر شكل فرصة مهمة للاستماع إلى آراء ومقترحات رجال الأعمال والتجار والمستثمرين، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة درعا قدمت ورقة عمل تضمنت عدداً من القضايا المتعلقة بالاستثمار، وتم رفعها إلى نائب وزير الاقتصاد والصناعة لدراستها ومتابعتها.

وأشار الزعبي إلى التساؤلات التي طرحت حول قوانين الاستثمار، وآليات تطويرها بما يضمن توفير بيئة مناسبة للنهوض بالمحافظة اقتصادياً، لافتاً إلى أن بعض القوانين تم تعديلها بالفعل، فيما تخضع قوانين أخرى حالياً للمناقشة داخل الوزارات المختصة بهدف تحديثها وتطويرها.

بدوره، أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة أن اللقاء أتاح فرصة مباشرة للحوار مع الفعاليات الاقتصادية في المحافظة، والاستماع إلى احتياجاتها وتحدياتها في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على دراسة الملاحظات والمطالب المطروحة، والسعي إلى معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولفت رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا نشأت الرفاعي، إلى أن الغرفة حرصت هذا العام على تحويل اجتماع الهيئة العامة من لقاء سنوي تقليدي إلى جلسة حوار مباشرة تجمع المستثمرين والتجار والصناعيين مع الجهات الرسمية وصناع القرار.

وأشار إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص تنموية جديدة في المحافظة.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن أملهم في أن تسهم الجهود المشتركة في تحقيق نقلة اقتصادية حقيقية خلال المرحلة المقبلة، وأن تشهد سوريا مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار والازدهار.

ويأتي مؤتمر الإعمار من خلال الاستثمار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وإعادة الإعمار من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والتجار والصناعيين، كما يشكل المؤتمر منصة للحوار المباشر بين الفعاليات الاقتصادية والجهات الحكومية، بهدف تطوير التشريعات، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المشاريع الإنتاجية في محافظة درعا.