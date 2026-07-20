شخصيات دبلوماسية واقتصادية: معرض “ناس تكس” يفتح ‏آفاق التعاون ويبرز تعافي النسيج السوري

دمشق-سانا
أكدت شخصيات دبلوماسية واقتصادية خارجية أهمية معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” بوصفه منصة لدعم تعافي صناعة النسيج السورية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في توسيع التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للشراكات الصناعية والاستثمارية.
السفير الأبخازي: تعافي قطاع النسيج واستعادة مكانته التاريخية
وفي هذا الصدد أشار السفير الأبخازي بدمشق محمد علي في تصريح لـ سانا، إلى أن المعرض يعكس عودة الصناعيين السوريين الذين غادروا البلاد خلال السنوات الماضية، مبيناً أن هذا الأمر يمثل مؤشراً إيجابياً على تعافي قطاع النسيج واستعادة مكانته التاريخية.
وأوضح السفير علي، أنه اطلع على ما تقدمه أجنحة الشركات المشاركة في هذا المعرض، حيث يتمتع النسيج السوري بسمعة عريقة وجودة عالية، مؤكداً استمرار التواصل مع وزارة الاقتصاد والصناعة وغرف التجارة لتعزيز التعاون ودعم الصناعة الوطنية، في ظل عودة المنتج السوري إلى استعادة حضوره في الأسواق بعد سنوات من التراجع.
توسيع التعاون بين ليبيا وسوريا
من جهته، أكد القائم بأعمال السفارة الليبية بدمشق وليد عمار، أن معرض “ناس تكس 2026” قدم صورة متطورة عن صناعة النسيج السورية، من خلال الجمع بين عراقة هذه الصناعة والحداثة والتقنيات المتقدمة.
وأوضح عمار، أن زيارة وفد اتحاد غرف رجال الأعمال والصناعة الليبي للاطلاع على ما تقدمه الشركات في المعرض، تمثل خطوة مهمة نحو توسيع التعاون بين ليبيا وسوريا، ولا سيما في قطاع النسيج، بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.
فرصة للتعاون والاستثمار
بدوره، أعرب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا محمد الرعيض عن سعادته بزيارة دمشق ضمن وفد يضم ممثلين عن مختلف القطاعات، وخاصة قطاع النسيج والملابس، بهدف الاطلاع على المنتجات السورية وبحث فرص التعاون والاستثمار.
وأشار الرعيض إلى أن سوريا استعادت حضورها في استضافة الفعاليات الاقتصادية الدولية، لافتاً إلى أن العلاقات الليبية السورية تقوم على التكامل، وأن الخبرات السورية تشكل أساساً مهماً لتوسيع الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.
وكان معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” بدورته الأولى، انطلق أمس الأول السبت على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، برعاية وحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وحضور رسمي واسع ووفود دولية، وبمشاركة لافتة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.