شخصيات دبلوماسية واقتصادية: معرض “ناس تكس” يفتح ‏آفاق التعاون ويبرز تعافي النسيج السوري

دمشق-سانا‏

أكدت شخصيات دبلوماسية واقتصادية خارجية أهمية معرض ‏سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” بوصفه منصة لدعم ‏تعافي صناعة النسيج السورية، وتعزيز التعاون الاقتصادي ‏والاستثماري مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في توسيع ‏التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للشراكات الصناعية ‏والاستثمارية‎.‎

السفير الأبخازي: تعافي قطاع النسيج واستعادة مكانته التاريخية

وفي هذا الصدد أشار السفير الأبخازي بدمشق محمد علي في ‏تصريح لـ سانا، إلى أن المعرض يعكس عودة الصناعيين ‏السوريين الذين غادروا البلاد خلال السنوات الماضية، مبيناً أن ‏هذا الأمر يمثل مؤشراً إيجابياً على تعافي قطاع النسيج واستعادة ‏مكانته التاريخية‎.‎

وأوضح السفير علي، أنه اطلع على ما تقدمه أجنحة الشركات ‏المشاركة في هذا المعرض، حيث يتمتع النسيج السوري بسمعة ‏عريقة وجودة عالية، مؤكداً استمرار التواصل مع وزارة ‏الاقتصاد والصناعة وغرف التجارة لتعزيز التعاون ودعم ‏الصناعة الوطنية، في ظل عودة المنتج السوري إلى استعادة ‏حضوره في الأسواق بعد سنوات من التراجع‎.‎

توسيع التعاون بين ليبيا وسوريا

من جهته، أكد القائم بأعمال السفارة الليبية بدمشق وليد ‏عمار، أن معرض “ناس تكس 2026” قدم صورة متطورة ‏عن صناعة النسيج السورية، من خلال الجمع بين عراقة هذه الصناعة والحداثة والتقنيات المتقدمة‎.‎

وأوضح عمار، أن زيارة وفد اتحاد غرف رجال الأعمال ‏والصناعة الليبي للاطلاع على ما تقدمه الشركات في المعرض، ‏تمثل خطوة مهمة نحو توسيع التعاون بين ليبيا وسوريا، ولا ‏سيما في قطاع النسيج، بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكة الاقتصادية ‏بين البلدين‎.‎

فرصة للتعاون والاستثمار

بدوره، أعرب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة ‏والزراعة في ليبيا محمد الرعيض عن سعادته بزيارة دمشق ‏ضمن وفد يضم ممثلين عن مختلف القطاعات، وخاصة قطاع ‏النسيج والملابس، بهدف الاطلاع على المنتجات السورية وبحث ‏فرص التعاون والاستثمار‎.‎

وأشار الرعيض إلى أن سوريا استعادت حضورها في استضافة ‏الفعاليات الاقتصادية الدولية، لافتاً إلى أن العلاقات الليبية ‏السورية تقوم على التكامل، وأن الخبرات السورية تشكل أساساً ‏مهماً لتوسيع الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري خلال ‏المرحلة المقبلة‎.‎

وكان معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس ‌‏‌‏‌‏2026” بدورته ‏الأولى، انطلق أمس الأول السبت على أرض مدينة المعارض ‏الجديدة بدمشق، برعاية وحضور رئيس الجمهورية أحمد ‏الشرع، وحضور رسمي واسع ووفود دولية، ‌‏‌‏وبمشاركة لافتة ‏من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.‏