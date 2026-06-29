ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 150 ليرة جديدة في السوق المحلية

دمشق-سانا
ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 150 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره المسجل أمس الأحد.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الإثنين، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 14900 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14600 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 12750 ليرة سورية جديدة للمبيع، و12450 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4063 دولاراً.
وتتولى الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تنظيم وتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، كما تشرف على آلية تسعير الذهب بالتنسيق مع جمعيات الصاغة في المحافظات.