ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 150 ليرة جديدة في السوق المحلية

WSS0123 1 ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 150 ليرة جديدة في السوق المحلية

دمشق-سانا ‏
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ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 150 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره المسجل أمس ‏الأحد. ‏

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الإثنين، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 14900 ‏ليرة سورية جديدة للمبيع، و14600 ليرة للشراء. ‏

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 12750 ليرة سورية جديدة للمبيع، و12450 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة ‏في السوق العالمية 4063 دولاراً.‏
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وتتولى الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تنظيم وتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز مساهمته في ‏الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، كما تشرف على آلية تسعير الذهب بالتنسيق مع جمعيات ‏الصاغة في المحافظات.‏
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