أوتاوا-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الثلاثاء مع نظيره الكندي مارك كارني، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية على موقعها الرسمي، أن مباحثات الجانبين التي جرت في أوتاوا على هامش الحوار الاستراتيجي الأول بين البلدين، تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ولا سيما توسيع فرص التجارة والاستثمار، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، حرص قطر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع كندا في شتى المجالات، بما يخدم التطلعات المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث هاتفياً نهاية تموز الماضي، مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.