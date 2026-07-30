أعضاء في مجلس الشعب لـ سانا: إقرار النظام الداخلي يؤسس لمرحلة جديدة من العمل التشريعي

دمشق-سانا‏

أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب أن إقرار النظام الداخلي للمجلس بصيغته النهائية، في ختام الجلسة ‏الثانية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الأول التي انعقدت اليوم الخميس في مبنى المجلس، ‏يشكل خطوة أساسية لتنظيم العمل التشريعي ومرحلة جديدة في أداء المجلس، من خلال تحديد آليات عمله ‏واختصاصاته، وتنظيم علاقته بالسلطات ومؤسسات الدولة الأخرى.‏

تحديث القوانين بما يخدم المصلحة العامة

وأشار عضو مجلس الشعب وديع حمود، في تصريح لمراسلة سانا، إلى أن مواد النظام الداخلي حظيت ‏بموافقة غالبية أعضاء المجلس، بعد إدخال تعديلات عدة عليها، بما ينسجم مع متطلبات عمل المجلس ‏واحتياجات المرحلة الراهنة.‏

وأكد حمود، أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون لإقرار الأنظمة والقوانين التي تسهم في تفعيل عمل ‏مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن عدداً من القوانين النافذة لم يعد يواكب متطلبات المرحلة، ما يستدعي تحديثها ‏بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز كفاءة الأداء المؤسساتي، ويلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع.‏

بدورها، أوضحت عضو مجلس الشعب حنان البلخي، أن النظام الداخلي يشكل حجر الأساس لانطلاق عمل ‏المجلس، كونه ينظم العلاقة بين أعضائه، ويحدد آليات عمله واختصاصاته، إضافة إلى تنظيم علاقته ‏ببقية مؤسسات الدولة.‏

تطوير الأداء المؤسساتي والخدمات

ولفت عضو مجلس الشعب محمد ياسر دلوان إلى أهمية المرحلة المقبلة عقب إقرار النظام الداخلي، والتي ‏ستبدأ بتشكيل اللجان التخصصية الدائمة في المجلس، لتتولى كل لجنة دراسة مشروعات القوانين المرتبطة ‏باختصاصها وعمل الوزارات والمؤسسات، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسساتي، والارتقاء بمستوى الخدمات ‏المقدمة للمواطنين.‏

وأوضح عضو مجلس الشعب ياسر الشحادة، أن التواصل مع مختلف فئات المجتمع سيكون في مقدمة ‏أولويات أعضاء المجلس، بهدف نقل احتياجات المواطنين ومقترحاتهم، وتحويلها إلى تشريعات تناقش مع ‏الوزارات والجهات المعنية.‏

ونوه الشحادة بدور المجلس في عقد جلسات استماع لمتابعة أداء الوزارات وفق أحكام الإعلان الدستوري، ‏إلى جانب توجيه الأسئلة والاستفسارات ومناقشة القضايا العامة، بما يعزز الشفافية ويرسخ مبدأ المساءلة ‏ويطلع الرأي العام على أداء المؤسسات العامة.‏

تعزيز كفاءة العمل البرلماني

من جهته، بيّن عضو مجلس الشعب محمود العويص، أن الجلسة الختامية شهدت توافقاً واسعاً بين الأعضاء ‏على إقرار النظام الداخلي، بعد إدخال عدد من التعديلات عليه ومراجعته أكثر من مرة، مشيراً إلى أن ‏اختلاف وجهات النظر خلال المناقشات أسهم في الوصول إلى صيغة توافقية حظيت بموافقة الأغلبية.‏

وأشار العويص إلى أن النظام الداخلي يشكل المرجعية الأساسية لعمل مجلس الشعب، إذ ينظم مهام ‏الأعضاء وآليات عمل اللجان، وإجراءات مناقشة مشروعات القوانين وإقرارها، بما يعزز كفاءة العمل ‏البرلماني.

ولفت عضو مجلس الشعب أسامة العساف إلى أن من أبرز أولويات المرحلة المقبلة الدفع باتجاه استكمال ‏ملفات العدالة الانتقالية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي، إضافة إلى معالجة أوضاع ‏العاملين الذين فصلوا من وظائفهم بسبب مواقفهم الثورية، والعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها وفق ‏الأطر القانونية.‏

وكان مجلس الشعب أقر في وقت سابق اليوم النظام الداخلي بصيغته النهائية، عقب استكمال مناقشة مواده ‏والتصويت عليها.‏

وبدأ المجلس مناقشة مشروع النظام منذ يوم الأحد الماضي، وشهدت جلساته، على مدى خمسة أيام، ‏مداخلات ومقترحات من الأعضاء، وإدخال تعديلات على عدد من المواد، قبل التصويت عليها، وإقرار ‏النظام بالأغلبية.‏