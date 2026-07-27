شركات محلية تستعرض منتجاتها وفرصها الاستثمارية بالمعرض الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة

بهدف تحسين الواقع الخدمي.. مجلس بلدة تسيل في ريف درعا يبدأ تعبيد  وتأهيل عدداً من الطرقات
سيدات في احتفال ساحة الأمويين: دماء أزواجنا الشهداء لم تذهب هدراً
افتتاح المركز الثقافي في بلدة عنجارة بريف حلب بهدف تعزيز الدور الثقافي في المجتمع المحلي
حديقة البطرني باللاذقية تستضيف مهرجان ربيع اللاذقية الثاني للمنتجات الزراعية والحرفية ‏
من احتفالات أهالي الرقة في الذكرى الـ 13 لتحرير المدينة من النظام البائد
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