إقبال ملحوظ من الشباب في محافظات حلب وحمص وحماة على التطوع بالجيش العربي السوري
توثيق جمالي لتشكل الغيوم الماطرة فوق الرقة.
كاميرات محمولة توثق الجولات التموينية في إدلب
مؤتمر في دمشق لتعزيز الخدمات وتطوير آليات الإشراف والدعم النفسي
الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تتخذ إجراءات فنية لمعالجة المشكلة
افتتاح مدارس التكنولوجيا المتقدمة في دمشق وحمص وحلب
قوس قزح يرسم مشهداً جمالياً يزيّن سماء ريف درعا
الجريمة الإلكترونية ومخاطرها في ورشة توعوية بمدينة حماة
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