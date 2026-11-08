الأحد 8 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: آخرها تسديد الرسوم الجامعية.. بريد درعا يقدم خدماته لنحو ألف مراجع يومياً
بحث
بحث
sana-logo-mobile

آخرها تسديد الرسوم الجامعية.. بريد درعا يقدم خدماته لنحو ألف مراجع يومياً

إقبال شعبي في خامس أيام معرض دمشق الدولي وسط جاهزية خدمية وتنظيمية عالية
مشاريع البيوت البلاستيكية في ريف الرقة.. إنتاج مبكر وفرص دخل إضافي للمزارعين
استقبال رسمي وشعبي للمقاتل السابق إبراهيم سليمان العلي عند وصوله لبلدته شيزر في ريف حماة
النادي الصيفي للأطفال في المركز الثقافي باللاذقية.. فضاء للإبداع وتعلّم المهارات الحياتية
منظمة المساعدات الشعبية النرويجية تواصل إزالة مخلفات الحرب من المنطقة الصناعية بريف حمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى