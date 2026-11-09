مسرح القباني يستعيد نشاطه بعد إنجاز أعمال الترميم والتأهيل

دمشق -سانا
استعاد مسرح القباني، أحد أعرق المسارح السورية، نشاطه الفني، اليوم الأحد، باستقبال جمهوره مجدداً بعد إنجاز أعمال الترميم والتأهيل الشاملة، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الثقافية وتنشيط الحركة المسرحية في سوريا.
وتزامنت إعادة الافتتاح مع تقديم العرض المونودرامي “طباخ روحه”، الذي يتناول قضايا إنسانية واجتماعية مرتبطة بواقع المرأة ومعاناتها، مؤكداً دور المسرح بوصفه فضاءً للإبداع والحوار ومناقشة القضايا المجتمعية.
وتضمن برنامج الافتتاح جولة لوزير الثقافة محمد ياسين الصالح ومدير المسارح والموسيقا نوار بلبل في أرجاء المسرح، للاطلاع على أعمال الترميم والتأهيل المنجزة، أعقبتها جولة في المدرج لمشاهدة فيلم وثائقي قصير استعرض مراحل تأهيل المبنى، موثقاً حالته قبل الترميم وبعده، وذلك بحضور شخصيات رسمية وثقافية وفنية وعدد من المسرحيين والمهتمين.
المسرح فضاء للحوار والتعافي الثقافي
وأكد وزير الثقافة، في كلمة أن المسرح يشكل أحد الحصون الثقافية الأساسية في المجتمع، مشيراً إلى أن قيمته لا تقاس بعدد مقاعده، بل بحجم الأسئلة التي تُطرح فوق خشبته، وقدرته على تحويل الأوجاع والتحديات إلى مادة للحوار تفتح المجال لإنتاج الحلول وتعزز حالة التعافي الثقافي المنشودة.
وأوضح الوزير أن ترميم أي مسرح هو في جوهره ترميم للذاكرة الثقافية الوطنية، وإعادة بناء للجسور التي تصل المبدع بجمهوره وبحالته الإبداعية المستدامة، لافتاً إلى أهمية الفن في مقاربة القضايا الوطنية، وترسيخ التواصل بين الفنانين والجمهور، إلى جانب دور المهرجانات والفعاليات والمعارض في تنشيط الحركة الثقافية وتعميق الحوار المجتمعي.
جهود داعمة لتطوير البنية التحتية المسرحية
من جانبه، أعرب بلبل عن شكره للجهات والأفراد الذين قدموا الدعم المادي والمعنوي لإنجاز أعمال الترميم، مثمناً الجهود المبذولة لإعادة تأهيل هذا الصرح الثقافي وتمكينه من استئناف دوره في احتضان الإنتاجات المسرحية.
وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية الثقافية يشكل ركيزة أساسية لدعم الحركة المسرحية السورية، مؤكداً أن إعادة افتتاح مسرح القباني تمثل خطوة نحو تنشيط المشهد المسرحي وإتاحة فضاءات أوسع أمام الفنانين لتقديم أعمالهم والتواصل مع الجمهور.
”طباخ روحه”.. صرخة إنسانية في وجه القهر والاضطهاد
واستهل المسرح نشاطه الفني بالعرض المونودرامي “طباخ روحه” لفرقة ”كوميضة”، بدعم من مؤسسة “اتجاهات”، وهو من تأليف فارس الذهبي وإخراج إيناس حقي، وبطولة الفنانة آلاء عفاش.
وأعربت عفاش، لـ سانا، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المسرح والوقوف على خشبته، موضحة أن العمل يروي حكاية امرأة سورية تتراكم في حياتها أشكال متعددة من القهر والظلم، قبل أن تخوض في نهاية رحلتها محاولة للانتقام لا تسير وفق ما خططت له.
وأضافت أن شخصية “سلمى” تحمل تقاطعات مع تجارب إنسانية عايشتها في طفولتها، ومع تفاصيل من حياة نساء كثيرات في المجتمع السوري ومجتمعات أخرى، وهو ما دفعها لتجسيد معاناة امرأة وقعت ضحية لظروف اجتماعية تتكرر عبر الأزمنة.
وبينت أن العرض يحكي في جوهره عن الضحايا ويستحضر طفولة كثير من الفتيات في الوطن العربي، كما يمثل صرخة في وجه الديكتاتورية والاضطهاد وكل أشكال الوحشية، بهدف تسليط الضوء على معاناة الضحايا وإيصال رسالة إنسانية مؤثرة إلى الجمهور.
وتأتي إعادة افتتاح مسرح القباني واستئناف عروضه بعد أعمال التأهيل في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمسارح الوطنية، بما يعزز حضور المسرح السوري ودوره الثقافي والتنويري، ويتيح للفنانين مواصلة تقديم أعمالهم أمام الجمهور.