مسرح القباني يستعيد نشاطه بعد إنجاز أعمال الترميم والتأهيل

دمشق -سانا‏

استعاد مسرح القباني، أحد أعرق المسارح السورية، نشاطه الفني، اليوم الأحد، ‏باستقبال جمهوره مجدداً بعد إنجاز أعمال الترميم والتأهيل الشاملة، في خطوة تهدف ‏إلى تطوير البنية التحتية الثقافية وتنشيط الحركة المسرحية في سوريا.

وتزامنت إعادة الافتتاح مع تقديم العرض المونودرامي “طباخ روحه”، الذي يتناول ‏قضايا إنسانية واجتماعية مرتبطة بواقع المرأة ومعاناتها، مؤكداً دور المسرح بوصفه ‏فضاءً للإبداع والحوار ومناقشة القضايا المجتمعية.‏

وتضمن برنامج الافتتاح جولة لوزير الثقافة محمد ياسين الصالح ومدير المسارح ‏والموسيقا نوار بلبل في أرجاء المسرح، للاطلاع على أعمال الترميم والتأهيل ‏المنجزة، أعقبتها جولة في المدرج لمشاهدة فيلم وثائقي قصير استعرض مراحل تأهيل ‏المبنى، موثقاً حالته قبل الترميم وبعده، وذلك بحضور شخصيات رسمية وثقافية وفنية ‏وعدد من المسرحيين والمهتمين.‏

المسرح فضاء للحوار والتعافي الثقافي

وأكد وزير الثقافة، في كلمة أن المسرح يشكل أحد الحصون الثقافية الأساسية في ‏المجتمع، مشيراً إلى أن قيمته لا تقاس بعدد مقاعده، بل بحجم الأسئلة التي تُطرح فوق ‏خشبته، وقدرته على تحويل الأوجاع والتحديات إلى مادة للحوار تفتح المجال لإنتاج ‏الحلول وتعزز حالة التعافي الثقافي المنشودة.‏

وأوضح الوزير أن ترميم أي مسرح هو في جوهره ترميم للذاكرة الثقافية الوطنية، ‏وإعادة بناء للجسور التي تصل المبدع بجمهوره وبحالته الإبداعية المستدامة، لافتاً إلى ‏أهمية الفن في مقاربة القضايا الوطنية، وترسيخ التواصل بين الفنانين والجمهور، إلى ‏جانب دور المهرجانات والفعاليات والمعارض في تنشيط الحركة الثقافية وتعميق ‏الحوار المجتمعي.‏

جهود داعمة لتطوير البنية التحتية المسرحية

من جانبه، أعرب بلبل عن شكره للجهات والأفراد الذين قدموا الدعم المادي والمعنوي ‏لإنجاز أعمال الترميم، مثمناً الجهود المبذولة لإعادة تأهيل هذا الصرح الثقافي وتمكينه ‏من استئناف دوره في احتضان الإنتاجات المسرحية.‏

وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية الثقافية يشكل ركيزة أساسية لدعم الحركة ‏المسرحية السورية، مؤكداً أن إعادة افتتاح مسرح القباني تمثل خطوة نحو تنشيط ‏المشهد المسرحي وإتاحة فضاءات أوسع أمام الفنانين لتقديم أعمالهم والتواصل مع ‏الجمهور.‏

‏”طباخ روحه”.. صرخة إنسانية في وجه القهر والاضطهاد‏

واستهل المسرح نشاطه الفني بالعرض المونودرامي “طباخ روحه” لفرقة ‌‏”كوميضة”، بدعم من مؤسسة “اتجاهات”، وهو من تأليف فارس الذهبي وإخراج ‏إيناس حقي، وبطولة الفنانة آلاء عفاش.‏

وأعربت عفاش، لـ سانا، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المسرح والوقوف على ‏خشبته، موضحة أن العمل يروي حكاية امرأة سورية تتراكم في حياتها أشكال متعددة ‏من القهر والظلم، قبل أن تخوض في نهاية رحلتها محاولة للانتقام لا تسير وفق ما ‏خططت له.‏

وأضافت أن شخصية “سلمى” تحمل تقاطعات مع تجارب إنسانية عايشتها في ‏طفولتها، ومع تفاصيل من حياة نساء كثيرات في المجتمع السوري ومجتمعات أخرى، ‏وهو ما دفعها لتجسيد معاناة امرأة وقعت ضحية لظروف اجتماعية تتكرر عبر ‏الأزمنة.‏

وبينت أن العرض يحكي في جوهره عن الضحايا ويستحضر طفولة كثير من الفتيات ‏في الوطن العربي، كما يمثل صرخة في وجه الديكتاتورية والاضطهاد وكل أشكال ‏الوحشية، بهدف تسليط الضوء على معاناة الضحايا وإيصال رسالة إنسانية مؤثرة إلى ‏الجمهور.‏

وتأتي إعادة افتتاح مسرح القباني واستئناف عروضه بعد أعمال التأهيل في إطار ‏الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمسارح الوطنية، بما يعزز حضور ‏المسرح السوري ودوره الثقافي والتنويري، ويتيح للفنانين مواصلة تقديم أعمالهم أمام ‏الجمهور.‏