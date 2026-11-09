من ملتقى للرياضيين والمشجعين إلى موقع ارتبط بقصف المدنيين خلال الثورة السورية
فيلم طريق العودة في حماة.. تشريح درامي لمعاناة مخيمات النزوح
مسرح القباني يستعيد نشاطه بعد إنجاز أعمال الترميم والتأهيل
حملة “بناة” التطوعية تعيد الألق إلى حديقة كلية الآداب في درعا
تكريم 55 منشأة غذائية في اللاذقية لالتزامها بمعايير السلامة الصحية
آخرها تسديد الرسوم الجامعية.. بريد درعا يقدم خدماته لنحو ألف مراجع يومياً
مئات الشباب يلتحقون بدورة القوات الخاصة في وزارة الدفاع بحلب وحماة وحمص
توثيق جمالي لتشكل الغيوم الماطرة فوق الرقة.
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