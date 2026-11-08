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تكريم 55 منشأة غذائية في اللاذقية لالتزامها بمعايير السلامة الصحية

IMG 5210 تكريم 55 منشأة غذائية في اللاذقية لالتزامها بمعايير السلامة الصحية
من التكريم الذي أقامته مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية-8-11-2026-سانا


اللاذقية- سانا
 
كرّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية اليوم الأحد، 55 منشأة صناعية وغذائية وتجارية، تقديراً لالتزامها بشروط السلامة الصحية والغذائية، وتشجيعاً على الممارسات التي تسهم في حماية المستهلك وتحسين جودة المنتجات.
 
وأوضح مدير المديرية عبد الوهاب سفر، في تصريح لـ سانا، أن المنشآت المكرّمة أجرت تعديلات جوهرية على تجهيزاتها وآليات عملها، وفق برامج زمنية وإرشادات وضعتها المديرية، وبمتابعة ميدانية من فريق سلامة الغذاء، مشيراً إلى أن التعاون مع أصحاب المنشآت حقق نتائج ملموسة في تحسين النظافة وتحديث الآلات والارتقاء بسلامة الإنتاج.

IMG 5214 تكريم 55 منشأة غذائية في اللاذقية لالتزامها بمعايير السلامة الصحية

ولفت سفر إلى أن المديرية تعتزم تكريم فعاليات أخرى خلال الفترة المقبلة، بهدف تحفيز المزيد من المنشآت على تطوير أدائها والالتزام بالمعايير الصحية، مؤكداً أن الشراكة مع الصناعيين أثبتت فاعليتها في إحداث تغيير إيجابي.


  
من جهتهم، اعتبر عدد من أصحاب المنشآت المكرّمة أن المبادرة تشكل حافزاً لمواصلة التطوير والالتزام بالاشتراطات الصحية، وتعزز التعاون بين الجهات الرقابية والفعاليات الاقتصادية.
 
ويأتي التكريم في إطار جهود المديرية لترسيخ ثقافة الغذاء الآمن، والارتقاء بواقع المنشآت الغذائية وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات المطروحة في الأسواق.

IMG 5219 تكريم 55 منشأة غذائية في اللاذقية لالتزامها بمعايير السلامة الصحية
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