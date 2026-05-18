الدفاع المدني يخمد 6 حرائق بمحاصيل زراعية في الحسكة والرقة

 الحسكة-سانا 

أخمدت فرق الدفاع المدني السوري في محافظة الحسكة بالتعاون مع الأهالي، خمسة حرائق اندلعت بمحاصيل زراعية من القمح والشعير في منطقتي مركدة والشدادي جنوب المحافظة، منذ أمس الأحد وحتى ظهر اليوم الإثنين.

 وذكرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة، أن الحرائق أسفرت عن احتراق نحو 10 دونمات من الأراضي الزراعية، فيما تمكنت فرق الإطفاء من حماية أكثر من 800 دونم متصلة بمواقع الحرائق، ومنع امتداد النيران إليها، ما ساهم في الحد من الخسائر الزراعية، والحفاظ على مساحات واسعة من المحاصيل.

وفي محافظة الرقة تمكنت فرق الدفاع المدني السوري ‏من إخماد حريق اندلع في أرضٍ زراعية مزروعة بالقمح بمدينة معدان، وأدى إلى احتراق نحو 10 دونمات، فيما نجحت الفرق في منع ‏امتداد النيران لمساحات أخرى، ما ساهم في الحد من الخسائر وحماية محاصيل ‏الأهالي.‏ وأكدت فرق الدفاع المدني استمرار جاهزيتها للتعامل مع الحرائق، ولا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الحصاد، داعيةً المزارعين والأهالي إلى اتخاذ إجراءات الوقاية والحذر، لتجنب اندلاع الحرائق التي تهدد المحاصيل ومصادر رزق الأهالي.

