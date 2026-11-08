حملة “بناة” التطوعية تعيد الألق إلى حديقة كلية الآداب في درعا
تكريم 55 منشأة غذائية في اللاذقية لالتزامها بمعايير السلامة الصحية
آخرها تسديد الرسوم الجامعية.. بريد درعا يقدم خدماته لنحو ألف مراجع يومياً
مئات الشباب يلتحقون بدورة القوات الخاصة في وزارة الدفاع بحلب وحماة وحمص
توثيق جمالي لتشكل الغيوم الماطرة فوق الرقة.
كاميرات محمولة توثق الجولات التموينية في إدلب
مؤتمر في دمشق لتعزيز الخدمات وتطوير آليات الإشراف والدعم النفسي
الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تتخذ إجراءات فنية لمعالجة المشكلة
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