عواصم-سانا

استخدم فريق بحثي دولي كابلات الألياف الضوئية المخصصة لنقل بيانات الإنترنت في رصد النشاط الزلزالي، وتحويلها إلى آلاف أجهزة الاستشعار الافتراضية، في تقنية تتيح دراسة البنية الداخلية للصدوع الأرضية بدقة عالية، دون الحاجة إلى تركيب شبكة واسعة من أجهزة قياس الزلازل التقليدية.

وذكرت جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، في بيان نشرته في ال 26 من تشرين الثاني الجاري عبر موقعها الإلكتروني، أن فريقاً بحثياً دولياً بقيادة باحثين منها، وبمشاركة علماء من الجامعة الوطنية الأسترالية وجامعة فيكتوريا في ويلينغتون والأكاديمية الصينية للعلوم، استخدم كابلاً للألياف الضوئية يمتد 30 كيلومتراً في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا، لدراسة صدع جبال الألب النشط.

واعتمد الباحثون على تقنية تُعرف باسم «الاستشعار الصوتي الموزع» (DAS)، تقوم على إرسال نبضات ليزر عبر الألياف الضوئية وتحليل التغيرات في الضوء المنعكس، إذ تؤدي الموجات الزلزالية إلى تمدد الألياف وانضغاطها بدرجات دقيقة يمكن قياسها، ما يحول الكابل إلى آلاف نقاط الاستشعار التي تفصل بينها مسافة أربعة أمتار تقريباً.

وخلال تجربتين استمرتا نحو 140 يوماً، سجل الكابل 67 زلزالاً محلياً، وتمكن الباحثون من رصد موجات زلزالية محصورة داخل الصدع، ما ساعدهم على تحديد بنيته الداخلية، والكشف عن مناطق انزلاق صخري يصل عرض بعضها إلى نحو عشرة أمتار، ضمن نطاق من الصخور المتضررة يمتد عرضه إلى نحو 200 متر.

وأظهرت النتائج وجود ما يصل إلى ست مناطق ضيقة للانزلاق داخل الصدع، كما كشفت أن الجزء الرئيسي منه يمتد بصورة متصلة لمسافة تقارب 180 كيلومتراً، عابراً حدوداً جيولوجية بين مقطعين من الصدع، وهو ما يوفر معلومات مهمة لفهم كيفية امتداد الزلازل الكبيرة عبر المناطق المتصلة.

وتكمن أهمية التقنية في إمكانية الاستفادة من كابلات الاتصالات الموجودة أصلاً، ولا سيما الألياف غير المستخدمة، لتوفير بيانات زلزالية عالية الدقة، وتقليل الحاجة إلى إنشاء شبكات مستقلة من أجهزة الرصد، مع إمكانية توسيع استخدامها لدراسة الصدوع النشطة ومراقبة المخاطر الزلزالية.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «ساينس أدفانسز» العلمية في 25 تشرين الثاني الجاري، وتسلط الضوء على إمكانات توظيف البنية التحتية للاتصالات في تطوير وسائل رصد النشاط الزلزالي وفهم طبيعة الصدوع الأرضية.