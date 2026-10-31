روبوت على شكل فراشة ينمي مستشعرات ذاتية للتكيف مع ‏البيئات الخطرة

تالين-سانا

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طور باحثون من جامعة “تارتو” الإستونية بالتعاون مع ‏المعهد الإيطالي للتكنولوجيا، روبوتاً على شكل فراشة يمتلك ‏جهازاً دورياً صناعياً قادراً على نقل المواد الكيميائية عبر ‏جسمه ونمو مستشعرات ضوئية ذاتية في المواقع التي ‏تضربها الأشعة فوق البنفسجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز ‏قدرات الأجهزة الآلية على التكيف مع البيئات المعقدة وغير ‏المتوقعة.‏

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وذكر موقع «تك كرانتش» التقني أمس الجمعة، أن التقنية ‏تجمع بين النظام الدوري المفتوح وضخ السوائل الكيميائية ‏وتفاعلها مع الضوء، بهدف توفير مرونة واستقلالية أكبر ‏لجسم الروبوت دون الاعتماد الكلي على التحكم المركزي.‏

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ووفقاً للمعلومات المنشورة في دورية «‏Advanced ‎Science‏» العلمية في الثالث والعشرين من تشرين الأول ‏الجاري، يعتمد الروبوت على عروق مجهرية وقنوات دقيقة ‏مضغوطة داخل جسمه المصنوع عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد، ‏حيث يتم ضخ خليط كيميائي يتفاعل فور تعرضه للأشعة فوق ‏البنفسجية ليتحول إلى بوليمر موصل للكهرباء يعمل كمستشعر ‏ذكي، ما يسمح للروبوت بإنشاء أجزاء ومستقبلات حيوية ‏جديدة في الموقع والوقت اللذين يحتاجهما.‏

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وأظهرت التجارب المخبرية قدرة فريدة للمستشعرات النامية ‏على الاحتفاظ بشكل من أشكال “الذاكرة المادية”، إذ تزداد ‏حساسيتها وتتطور بنيتها مع كل تعرض إضافي للأشعة، مع ‏استمرار العمل بكفاءة بعد أكثر من أربعة أشهر من التخزين، ‏ما يثبت إمكانية خلق أجزاء جديدة تماماً في جسم الروبوت لم ‏تكن متوفرة عند بنائه في المصنع.‏

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وتستهدف التقنية توفير وسيلة لتشغيل الروبوتات في الأماكن ‏التي لا يمكن رسم خرائط لها مسبقاً والمساعدة على رصد ‏التغيرات البيئية، ولا سيما في البيئات الخطرة مثل أعماق ‏البحار والمباني المنهارة، فيما لا تزال الحاجة قائمة إلى مزيد ‏من التطوير لتوسيع صندوق الأدوات والمواد الكيميائية ‏المستخدمة قبل تعميم الاستخدام العملي.‏

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وتعكس هذه التقنية التوجه نحو تطوير أنظمة حيوية وعائية ‏مادية قريبة من الأنظمة البيولوجية الطبيعية، توفر للروبوتات ‏قدرة مستمرة على محاكاة الكائنات الحية، بما يسهم في تحسين ‏الاستجابة الذاتية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات ‏المعقدة في المواطن الطبيعية.‏