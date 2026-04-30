“أوبن أيه آي” تدخل سباق الهواتف الذكية عبر شراكات تقنية عالمية وتطوير منظومة أجهزة جديدة

واشنطن-سانا

تتجه شركة OpenAI إلى دخول سوق الهواتف الذكية عبر تطوير منظومة أجهزة متكاملة بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الشرائح والتصنيع، في خطوة تهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في قلب الأجهزة، بدلاً من الاعتماد على التطبيقات التقليدية.

وذكر موقع TechCrunch أمس الخميس، نقلاً عن تقارير تقنية أن الشركة تعمل على تطوير هاتف ذكي جديد يعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي، بالتعاون مع شركات كبرى مثل “كوالكوم” و”ميديا تيك” و”لوكسشير”، إضافة إلى شراكات محتملة في مجال تصميم الأجهزة.

ويعتمد المفهوم الجديد للهاتف على إلغاء الحاجة إلى التطبيقات التقليدية، حيث يتولى وكيل الذكاء الاصطناعي تنفيذ المهام مباشرة، مثل البحث والشراء والتفاعل مع الخدمات الرقمية عبر الإنترنت، في إطار رؤية تسعى لإعادة تعريف تجربة استخدام الهواتف الذكية.

وحسب التقرير، فإن “أوبن أيه آي” تعمل على تطوير منظومة متكاملة تشمل تصميم الهاتف ونظام التشغيل وحتى الشرائح الإلكترونية، في نموذج مشابه لما تتبعه بعض الشركات التقنية الكبرى، مع منح الذكاء الاصطناعي صلاحيات أوسع داخل الجهاز مقارنة بالأنظمة الحالية.

وتشير التوقعات إلى أن الشركة قد تكشف عن أول أجهزتها خلال الفترة المقبلة، وسط تحركات توسعية تشمل شراكات جديدة وتغييرات في نموذج أعمالها، في إطار سعيها لتعزيز حضورها في سوق الأجهزة الذكية.

وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً متصاعداً في قطاع التكنولوجيا نحو دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة الاستهلاكية بشكل مباشر، بما قد يغيّر مستقبل استخدام الهواتف الذكية وآلية التفاعل معها.